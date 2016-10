Fotbal/ Liga a III-a: Ziua remizelor

Csikszereda Miercurea Ciuc- Aerostar 0-0. Primul punct in deplasare scos de Aerostar. Si nu oriunde, ci pe terenul ciucanilor de la Csikszereda care, pâna la confruntarea din etapa a cincea realizasera “en-plein”-ul. La Miercurea Ciuc, stoperii oaspetilor, Mihaes si Belecciu nu i-au dat nicio sansa golgheterului local, Bajko Barna, in timp ce Strat s-a tinut scai de veteranul Robert Ilyes, anihilându-l complet.

Cadrul a fost completat de interventia foarte buna a portarului Dornescu din min. 87. Echipa lui Misu Ionescu, lipsita de aportul lui Hurdubei (accidentat), nu s-a multumit doar sa se apere, Chirila si Vântu trecând pe lânga un gol de trei puncte. Aerostar: Dornesc, Blanaru, Belecciu, Mihaes, Oanea- Strat, Honea- Vântu, Chirila, Artenie- Tudorache. Au mai jucat: Istrate, Hutanu, Padovei si Scânteie.

CSM Pascani- SC Bacau 3-3. Daca Aerostar a obtinut o remiza fara goluri, in schimb Sport Club si-a trecut in cont una… pirotehnica. Bacauanii au ratat in nestire, motiv pentru care s-au vazut nevoiti sa alerge serios dupa un punct. Pascaniul a condus pe rând cu 1-0, 2-1 si 3-2 prin golurile lui Nemteanu (’17, din 11 metri) si Viorica (’32 si ’59), elevii lui Gica Penoff revenind de fiecare data ca urmare a “dublei” lui Bogdan Lupu (’22 si ’49) si a reusitei lui Sascau (’76). Sport Club: Sustac- Dediu, Lozneanu, Ichim, Dobârceanu- Intuneric, Dima- Antim, Gheorghiu, Flenchea- Lupu. Au mai evoluat: Boghian, Sascau si A. Mocanu.

Rezultatele inregistrate in etapa a cincea a Seriei I: Atletico Vaslui- Olimpia Râmnicu-Sarat 3-1, CSM Pascani- SC Bacau 3-3, Csikszereda- Aerostar 0-0, Stiinta Miroslava- CSM Roman 2-1, Odorheiu-Secuiesc- Sporting Liesti 0-3, Avântul Valea Marului- Olimpic Cetate Râsnov 3-3, Metalosport Galati- Sportul Chiscani 0-0.

Clasamentul Seriei I

1 Atletico Vaslui 5 4 0 1 13-4 12p.

2 Sporting Liesti 5 4 0 1 10-2 12p.

3 Metalosport Galati 4 3 1 0 4-0 10p.

4 Csikszereda 4 3 1 0 4-1 10p.

5 AFC Harman 4 3 0 1 8-2 9p.

6 Stiinta Miroslava 5 3 0 2 7-5 9p.

7 SC Bacau 5 2 1 2 10-7 7p.

8 Olimpia Rm. Sarat 5 2 1 2 6-6 7p.

9 Sportul Chiscani 5 1 2 2 2-5 5p.

10 Aerostar Bacau 5 1 1 3 6-5 4p.

11 Olimpic Râsnov 5 1 1 3 5-7 4p.

12 Av. V. Marului 4 1 1 2 6-12 4p.

13 CSM Pascani 5 1 1 3 10-19 4p.

14 CSM Roman 5 1 0 4 7-12 3p.

15 AFC Odorhei 4 0 0 4 1-12 0p.

Programul etapei viitoare (sâmbata, ora 15.00): CSM Roman- Atletico Vaslui, Aerostar- AFC Harman, Olimpia Rm. Sarat- Metalsoport Galati (toate se joaca vineri, de la ora 15.00), SC Bacau- Stiinta Miroslava, Sporting Liesti- Csikszereda, Olimpic Cetate Râsnov- Odorheiu Secuiesc, Sportul Chiscani- Avântul Valea Marului.