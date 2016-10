Fotbal/ Liga a III-a: Vor revansa

PROMO



Eliminate marti, din Cupa României, cele doua divizionare C bacauane, Aerostar si Sport Club incearca sa se revanseze in campionat. In runda a sasea, atât Aerostar, cât si SC Bacau primesc vizita unor echipe mai bine clasate in ierarhia Seriei I.

Aerostar- AFC Harman (vineri, ora 15.00, stadion „Aerostar”). Aflata pe un trend ascendent, Aerostar are parte de un test dificil, intâlnind una dintre cele mai bune echipe din Liga a III-a.

Brasovenii pregatiti de de Claudiu Ionescu mizeaza, pe lânga serviciile de jucator part-time ale antrenorului lor, si pe aportul unor fotbalisti de rasa precum Mugurel Buga si Alexandru Avram. Defensiva „aviatorilor”, condusa de Mihaes si Belecciu este, insa, la post, asa cum a demonstrat-o si la Miercurea-Ciuc.

Sport Club Bacau- Stiinta Miroslava (sâmbata, ora 15.00, stadion „Letea”).

Fara victorie in ultimele patru jocuri (daca includem si partida pierduta marti, la Galati, in Cupa României), Sport Club vrea sa recupereze o parte din terenul pierdut. Chiar si lipsita de aportul lui Adi Gheorghiu (eliminat contra Metalosportului), formatia bacauana isi poate apropia sâmbata cele trei puncte in jocul cu Stiinta Miroslava, echipa antrenata de fostul fundas al FCM Bacau, Danut Munteanu.

Clasamentul Seriei I



1 Atletico Vaslui 5 4 0 1 13-4 12p.

2 Sporting Liesti 5 4 0 1 10-2 12p.

3 Metalosport Galati 4 3 1 0 4-0 10p

4 Csikszereda 4 3 1 0 4-1 10p.

5 AFC Harman 4 3 0 1 8-2 9p.

6 Stiinta Miroslava 5 3 0 2 7-5 9p.

7 SC Bacau 5 2 1 2 10-7 7p.

8 Olimpia Rm. Sarat 5 2 1 2 6-6 7p.

9 Sportul Chiscani 5 1 2 2 2-5 5p.

10 Aerostar Bacau 5 1 1 3 6-5 4p.

11 Olimpic Râsnov 5 1 1 3 5-7 4p.

12 Av. V. Marului 4 1 1 2 6-12 4p.

13 CSM Pascani 5 1 1 3 10-19 4p.

14 CSM Roman 5 1 0 4 7-12 3p.

15 AFC Odorhei 4 0 0 4 1-12 0p.

Programul complet al etapei a sasea: CSM Roman- Atletico Vaslui, Aerostar- AFC Harman, Olimpia Rm. Sarat- Metalsoport Galati, SC Bacau- Stiinta Miroslava, Sporting Liesti- Csikszereda, Olimpic Cetate Râsnov- Odorheiu Secuiesc, Sportul Chiscani- Avântul Valea Marului.