Fotbal/ Liga a III-a: Vinerea neagra

Olimpia Râmnicu-Sarat- Sport Club Bacau 5-2. Au marcat: Draghici (‘4), I. Roman (’13, din 11 metri), Saim (’23 si ’58), Cretu (’75)/ Antim (’57), B. Lupu (’88). Sport Club este in cadere libera. Fara bani, dar cu datorii ce se inmultesc de la o zi la alta, singurul lucru notabil in privinta echipei pregatite mai nou de Cristi Haisan este ca nu s-a retras din campionat. Sau nu inca.

Vineri, la Râmnicu-Sarat, in etapa a noua, bacauanii (fara Lozneanu, Sascau si Boghian) au fost o prada usoara pentru cel de-al doilea atac al Seriei I. Si daca tot vorbim de al doilea cel mai bun atac, reprezentat de Olimpia, sa notam ca apararea SC-ului a ajuns penultima a seriei. In etapa a zecea, Sport Club va sta, pentru ca saptamâna viitoare sa primeasca vizita concitadinei Aerostar. Trist derby…

Sport Club: Haisan- Cl. Filip, Dima, Neagu, Tataru- Antim, Intuneric, Gheorghiu, Pavel- Diaconu, Lupu. Au mai jucat: German, Zarzu si Antaluca.

Atletico Vaslui- Aerostar 6-2. Au marcat: Buhacianu (‘9, din 11m, ’32 si ’55), Hany Ragab (’17 si ’35), Timis (’52)/ R. Istrate (’54) si Tudorache (’66). In mai putin de o repriza (44 de minute, pentru exactitate), apararea Aerostarului a incasat tot atâtea goluri câte primise in precedentele opt jocuri de campionat.

La nimic nu a servit avertismentul dat de Valentin Buhacianu in jocul cu Sport Club, in care fostul golgheter al Pojorâtei inscrise toate cele patru goluri ale Vasluiului. Vineri, „Buha” a speriat si defensiva „aviatorilor”, gaurind-o de trei ori, alte doua goluri fiind reusite de egipteanul Hany Ragab. Si uite-asa si-a intrerupt Aerostarul seria rezultatelor pozitive. Iar vineri soseste Romanul, o echipa in revenire de forma.

Aerostar: Dornescu- B. Ardei, Mihaes, Belecciu, Oanea- Vântu, Strat, Chirila, Hutanu- Artenie, Hurdubei. Au mai jucat: Istrate, Scnteie, Padovei si Tudorache.

Rezultatele complete ale etapei a noua: Olimpia Rm. Sarat- SC Bacau 5-2, Atletico Vaslui- Aerostar Bacau 6-2, CSM Pascani- Olimpic Cetate Râsnov 0-1, AFC Harman- Sportul Chiscani 3-0, Csikszereda Miercurea-Ciuc – Metalosport Galati 1-0, Stiinta Miroslava- Sporting Liesti 2-0, AFC Odorheiu Secuiesc- Avântul Valea Marului 1-2.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 8 6 2 0 8-2 20p.

2 AFC Harman 8 6 1 1 17-4 19p.

3 Atletico Vaslui 8 6 0 2 24-10 18p.

4 Olimpia R. Sarat 9 5 1 3 17-10 16p.

5 Sporting Liesti 8 5 1 3 13-9 16p.

6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 11-8 13p.

7 Metalosport Galati 7 4 1 2 5-4 13p.

8 CSM Roman 8 4 0 4 13-14 12p.

9 Aerostar Bacau 9 3 2 4 14-12 11p.

10 SC Bacau 9 2 2 5 17-20 8p.

11 Oimpic Râsnov 9 2 2 5 8-11 8p.

12 Sportul Chiscani 9 2 2 5 6-15 8p.

13 Av. V. Marului 7 2 1 4 10-19 7p.

14 AFC Odorhei 8 1 1 6 7-17 4p.

15 CSM Pascani 8 1 1 6 11-26 4p.

Programul etapei viitoare (sâmbata, 29 octombrie, ora 15.00): Aerostar- CSM Roman (se joaca vineri, 28 octombrie, de la ora 15.00), Sporting Liesti- Atletico Vaslui, Olimpic Râsnov- Stiinta Miroslava, Sportul Chiscani- CSM Pascani, Metalosport Galati- AFC Harman, Avântul Valea Marului- Csikszereda Miercurea Ciuc, AFC Odorheiu Secuiesc- Olimpia Râmnicu-Sarat.