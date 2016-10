Fotbal/ Liga a III-a: Vecinii, intre ei

Surclasata etapa trecuta la Vaslui (2-6 cu Atletico), Aerostar (locul 9) primeste azi vizita vecinei de clasament, CSM Roman, ocupanta pozitiei a opta in Seria I. Oaspetii sunt in mare revenire de forma dupa un start ratat. Astfel, in ultimele trei jocuri, romsacanii au obtinut tot atâtea victorii: 2-1 cu Atletico Vaslui, 2-1 pe teren Sport Clubului si 2-0 cu Olimpia Râmnicu-Sarat.

„Aviatorii” n-au voie, insa, sa mai faca pasi gresiti, in special pe teren propriu. Runda viitoare, echipa lui Misu Ionescu va poposi pe „Letea”, pentru derby-ul orasului, cu Sport Club, care se odihneste in acest weekend.

Celelalte meciuri ale etapei a zecea (sâmbata, 29 octombrie, ora 15.00): Sporting Liesti- Atletico Vaslui, Olimpic Râsnov- Stiinta Miroslava, Sportul Chiscani- CSM Pascani, Metalosport Galati- AFC Harman, Avântul Valea Marului- Csikszereda Miercurea Ciuc, AFC Odorheiu Secuiesc- Olimpia Râmnicu-Sarat. SC Bacau sta.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 8 6 2 0 8-2 20p.

2 AFC Harman 8 6 1 1 17-4 19p.

3 Atletico Vaslui 8 6 0 2 24-10 18p.

4 Olimpia R. Sarat 9 5 1 3 17-10 16p.

5 Sporting Liesti 8 5 1 3 13-9 16p.

6 Stiinta Miroslava 8 4 1 3 11-8 13p.

7 Metal. Galati 7 4 1 2 5-4 13p.

8 CSM Roman 8 4 0 4 13-14 12p.

9 Aerostar Bacau 9 3 2 4 14-12 11p.

10 SC Bacau 9 2 2 5 17-20 8p.

11 Oimpic Râsnov 9 2 2 5 8-11 8p.

12 Sportul Chiscani 9 2 2 5 6-15 8p.

13 Av. V. Marului 7 2 1 4 10-19 7p.

14 AFC Odorhei 8 1 1 6 7-17 4p.

15 CSM Pascani 8 1 1 6 11-26 4p.