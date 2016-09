Fotbal/ Liga a III-a: Una dupa alta

Etapa a treia a fost trista pentru cele doua divizionare C bacauane. Vineri, Sport Club Bacau a pierdut primul sau joc de campionat si, totodata, fotoliul de lidera al Seriei I din Liga a III-a.

Bacauanii au cedat cu 1-0 meciul de la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, echipa care a preluat sefia clasamentului.

Unicul gol al jocului a fost realizat Bajko, in minutul 21. Sport Club a terminat jocul in zece, ca urmare a eliminarii lui Lozneanu. Daca Sport Club se afla la prima infringere, in schimb cealalta grupare bacauana de Liga a III-a Aerostar merge dintr-un esec intr-altul.

Simbata, “aviatorii” au contabilizat cea de-a treia infringere consecutiva in campionat, raminind la cota zero in ceea ce priveste punctele.

De data aceasta, echipa lui Misu Ionescu a cedat cu 2-1 confruntarea disputata pe terenul nou promovatei Avintul Valea Marului. Golul oaspetilor a fost inscris de Adi Hurdubei.