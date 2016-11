Fotbal/ Liga a III-a: Tot cu minus le da

Dupa o asteptare care a durat zece meciuri, Sport Club Bacau a simtit, din nou, gustul victoriei. Sâmbata, in etapa a 13-a a Ligii a III, bacauanii s-au impus cu scorul de 4-1 (1-1) pe „Letea”, contra celor de la Olimpic Cetate Râsnov, intr-un meci in care Antim si Boghian au realizat câte o „dubla”. In ciuda victoriei, Sport Club ramâne, insa, pe ultimul loc al clasamentului Seriei I, cu un pasiv de patru puncte.

Handicapul isi gaseste explicatia in noua depunctare a SC-ului cu nu mai putin de 12 puncte, dictata miercuri, de FRF, ca urmare a faptului ca bacauanii nu si-au achitat datoriile financiare cifrate la 10.000 euro in litigiul cu CSM Pascani. „Noi le-am propus celor de la Pascani sa le achitam datoria in transe, insa ei vor toti banii deodata. Marti, voi avea o noua discutie cu cei de la Federatie”, a declarat conducatorul Sport Clubului, Sebi Pauceanu.

Tot in runda a 13-a, intr-un meci jucat vineri, cealalta divizionara C a Bacaului, Aerostar a remizat, 0-0, pe terenul râmnicenilor de la Olimpia.

Rezultatele complete ale etapei a 13-a: Olimpia Râmnicu-Sarat- Aerostar 0-0, CSM Roman- Sportul Chiscani 4-2, Atletico Vaslui- Metalosport Galati 1-1, CSM Pascani- AFC Odorheiu-Secuiesc 6-1, SC Bacau- Olimpic Cetate Râsnov 4-1, Stiinta Miroslava -Avântul Valea Marului 5-0, AFC Harman- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc 1-1.

Clasamentul Seriei I

1 AFK Csikszereda 12 9 3 0 24-6 30p.

2 AFC Harman 12 8 3 1 29-8 27p.

3 Atletico Vaslui 12 7 2 3 28-12 23p.

4 Sporting Liesti 12 7 2 3 18-11 23p.

5 Stiinta Miroslava 12 7 1 4 23-15 22p.

6 CSM Roman 12 6 1 5 20-20 19p.

7 Olimpia R. Sarat 12 5 2 5 18-15 17p.

8 Metalosport 12 5 2 5 11-16 17p.

9 Aerostar Bacau 12 4 4 4 17-13 16p.

10 Av. V. Marului 12 4 1 7 17-34 13p.

11 Olimpic Râsnov 13 3 3 7 13-17 12p.

12 CSM Pascani 12 3 1 8 19-30 10p.

13 Sp. Chiscani 13 2 2 9 9-26 8p.

14 AFC Odorhei 12 2 2 8 12-33 8p.

15 SC Bacau 12 3 3 6 23-25 -4p.

Programul etapei viitoare (25 noiembrie): AFK Csikszereda- CSM Pascani, Sporting Liesti- Aerostar, Sportul Chiscani- SC Bacau, Metalosport Galati- CSM Roman, Avântul Valea Marului- Atletico Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc- Stiinta Miroslava, AFC Harman – Olimpia Râmnicu-Sarat.