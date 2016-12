Sport Fotbal/ Liga a III-a: Sport Club Bacău, din rău în mai rău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aflată pe ultimul loc în clasamentul Seriei I, cu o depunctare record (44 puncte) și cu datorii însemnate, divizionara C băcăuană are șanse minime de a încheia campionatul În 2016, fotbalul băcăuan a ajuns în cel mai jos punct al său. Fără vreo echipă în primele două ligi. Și cu doar două formații în eșalonul trei: Aerostar și Sport Club. Niciuna din ele aflată în cărțile promovării. O adevărată premieră negativă pentru fotbalul din județul care, altădată, avea reprezentante la toate nivelele: de la divizionarele A FCM Bacău și FC Onești și până la grupările de C Aerostar, Rafinăria Dărmănești, FCM II, Pambac sau FC Willy, fără a uita de una din forțele eșalonului secund de acum 15-20 de ani, Petrolul Moinești. Prin urmare, 2016 a înregistrat un minim istoric. Iar 2017 se anunță chiar mai rău. Din două divizionare C, Bacăul poate rămâne doar cu una: Aerostar. Asta în condițiile în care Sport Club se află într-o situație disperată; atât financiar cât și sportiv. SC Bacău a încheiat anul pe ultimul loc în Seria I a Ligii a III-a, cu -28 de puncte. Totul, ca urmare a depunctărilor în serie dictate de FRF pentru neplata datoriilor în litigiile financiare pe care gruparea băcauană le are, pe de o parte, cu fostul său mijlocaș Alexandru Țutu, iar pe de altă parte, cu CSM Pașcani. Ultima depunctare a venit pe data de 14 decembrie. Și a ridicat la 44 (!) numărul de puncte pe care Comisiile federale le-au luat Sport Clubului. Anul stă să se încheie, dar sancțiunile vor curge și în 2017. Următorul termen este programat pe 11 ianuarie, iar dacă băcăuanii nu vor stinge aceste litigii, depunctările vor continua. Iar după depunctări, vine excluderea din campionat. „Încercăm să găsim o soluție, mai ales că datoriile nu sunt făcute de noi, ci sunt moștenite de la vechea conducere. Am achitat deja o parte din bani lui Țuțu iar după Revelion mă voi întâlni cu cei de la Pașcani propunându-le să le plătesc în tranșe datoria”, a declarat în mai multe rânduri conducătorul SC-ului, Sebi Păuceanu, care dă asigurări că echipa își va continua parcursul. Rămâne de văzut și cum. Chiar dacă se vor găsi bani (greu de crezut) pentru stingerea litigiilor aflate pe rol la FRF, Sport Club nu va putea părăsi ultimul loc al clasamentului. Și chiar dacă se vehiculează posibilitatea ca nicio echipă să nu retrogradeze din Liga a III-a la finalul ediției 2016-2017, SC Bacău are și alte belele pe cap. Una ar fi bugetul pe 2017; ce sponsori se mai înghesuie la o echipă cu -28 în clasament? Alta ar fi datoriile „istorice”, care, din fericire, nu au fost activate, încă, dar care, din păcate, au făcut ca gruparea condusă până vara trecuta de Cristi Ciocoiu să nu beneficieze de finanțare pe Legea 350/ 2005. În fine, ar mai fi și problema lotului. O bună parte din jucători și-au manifestat intenția de a părăsi echipa. În lipsa salariilor și a certitudinilor, sunt de înțeles. Paradoxal, însă, în acest moment, jucătorii constituie cea mai mică problemă cu care se confruntă Sport Club. Clasamentul Seriei I din Liga a III la finalul turului 1 Csikszereda 14 10 3 1 31-8 33p.

2 AFC Hărman 14 9 3 2 30-9 30p.

3 Atletico Vaslui 14 9 2 3 35-14 29p.

4 Știința Miroslava 14 9 1 4 28-17 28p.

5 CSM Roman 14 9 1 4 25-23 25p.

6 Olimpia R. Sărat 14 7 2 5 21-15 23p.

7 Sporting Liești 14 7 2 5 19-15 23p.

8 Aerostar Bacău 14 6 4 4 22-15 22p.

9 Metalosport Galați 14 5 3 6 13-19 18p.

10 Av. V. Mărului 14 4 1 9 22-42 13p.

11 Olimpic Râșnov 14 3 3 8 14-20 12p.

12 CSM Pașcani 14 3 1 10 19-37 10p.

13 Sportul Chișcani 14 2 2 10 9-27 8p.

14 AFC Odorhei 14 2 2 10 13-39 8p.

15 SC Bacău 14 4 4 6 26-27 -28p.

