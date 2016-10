Aerostar – Stiinta Miroslava (azi, ora 15.00, stadion „Aerostar”). „Aviatorii” prind altitudine. Au remizat cu doua dintre principalele candidate la promovare, Csikszereda si AFC Harman, au cedat greu, in Cupa, cu revelatia ligii secunde, Foresta Suceava si au invins la scor pe CSM Pascani, in deplasare, etapa trecuta.

Recuperat dupa o accidentare atipica (bicicleta, bat-o vina), Adi Hurdubei a semnat golul egalizator cu Harmanul si a realizat o „tripla” in succesul cu 4-0 de la Pascani.

Azi, contra Stiintei Miroslava, „Hurdu” e chemat din nou la rampa. Mai ales ca o noua victorie ar permite Aerostarului sa sara in clasament si peste Miroslava.

SC Bacau – CSM Roman (azi, ora 15.00, stadion „Letea”). Vremuri grele pentru Sport Club. Fara salarii si fara victorie in ultimele cinci meciuri, bacauanii au un viitor incert, mai ales ca somatiile de plata (cele mai multe privind povesti mai vechi) se ingramadesc la usa gruparii preluate in vara de doctorul Postolache. In plus, dupa infrângerea suferita vineri, cu 4-1 la Vaslui, in fata liderei Atletico, SC Bacau a ramas din nou fara antrenor, Ghita Chitic parasind si el echipa, asa cum procedase in urma cu doua saptamâni si Gica Penoff. Având in vedere situatia echipei, cel mai probabil se va apela la o solutie interna pentru a acoperi acest gol.

Programul complet al etapei a opta: SC Bacau- CSM Roman, Aerostar- Stiinta Miroslava, Sporting Liesti- CSM Pascani, Olimpic Cetate Râsnov- AFC Harman, Sportul Chiscani- Csikszereda Miercurea Ciuc, Metalosport Galati- AFC Odorheiu Secuiesc, Olimpia Rm. Sarat- Avântul Valea Marului. Atletico Vaslui sta.

Clasamentul Seriei I

1 Atletico Vaslui 7 5 0 2 18-8 15p.

2 Csikszereda 6 4 2 0 6-2 14p.

3 AFC Harman 6 4 1 1 13-4 13p.

4 Sporting Liesti 7 4 1 2 11-6 13p.

5 Stiinta Miroslava 6 3 1 2 9-7 10p.

6 Olimpia R. Sarat 7 3 1 3 9-8 10p.

7 Metalosport 5 3 1 1 4-3 10p.

8 CSM Roman 7 3 0 4 11-13 9p.

9 Aerostar Bacau 7 2 2 3 11-6 8p.

10 SC Bacau 7 2 2 3 14-13 8p.

11 Sportul Chiscani 7 2 2 3 6-11 8p.

12 Olimpic Râsnov 7 1 2 4 7-10 5p.

13 Av. V. Marului 5 1 1 3 8-15 4p.

14 AFC Odorhei 6 1 1 4 6-14 4p.

15 CSM Pascani 6 1 1 4 10-23 4p.