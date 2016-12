Fotbal/ Liga a III-a: Punct si puncte

Final de tur in campionatul Ligii a III-a. Vineri, Aerostar s-a impus cu 3-1 contra râsnovenilor de la Olimpic Cetate, in timp ce sâmbata, „lanterna” Sport Club a ratat victoria in jocul cu Metalosport Galati, fiind egalata in prelungiri. Ultima etapa a turului a adus si prima infrângere ciucanilor de la Csikszereda, care ierneaza, insa, pe primul loc in clasamentul Seriei I.

Invers proportional

Aerostar Bacau- Olimpic Cetate Râsnov 3-1 (1-0). Sâfrsit de sezon diametral opus startului de campionat luat de Aerostar. Daca in debutul stagiunii au incasat o infrângere dupa alta, pe finalul sau, „aviatorii” au dat-o pe victorii. Ultimul succes a venit pe teren propriu, in jocul cu Olimpic Cetate Râsnov, o echipa modesta, dar care are meritul ca nu s-a baricadat in propriul careu. Bacauanii au deschis scorul in min. 20, prin Artenie si l-au majorat in min. 64, atunci când capitanul Mihaes a transformat un penalty controversat. Oaspetii au revenit in joc in min. 77, atunci când Stancutu a inscris printr-un superb sut sub transversala expediat de la marginea careului, insa echipa lui Misu Ionescu a incheiat conturile in penultimul minut de joc, la contraatacul finalizat de Tudorache, atacantul care pâna atunci se remarcase prin câteva ratari monumentale.

Aerostar: Dornescu- Blanaru, Hutanu, Mihaes, Oanea- Honea, Strat- R. Istrate (’89 A. Istrate), Hurdubei (’62 Padovei), Artenie (’89 Hâncu)- Tudorache.

Iarna grea

SC Bacau- Metalosport Galati 2-2 (1-0). Desi a luat sapte puncte in ultimele etape, ratând de putin „en plein”-ul, Sport Club incheie prima jumatate a campionatului pe ultimul loc. Si nu oricum, ci cu un pasiv de 14 puncte. Totul, ca urmare a depunctarilor in serie dictate de Comisiile FRF in mai multe litigii financiare care vizeaza gruparea bacauana. Sâmbata, in ultima partida a anului, disputata acasa, contra Metalosportului Galati, Sport Club a fost aproape de a mai diminua din acest handicap. Bacauanii au condus cu 1-0 si 2-1 gratie reusitelor lui Antim (’40) si Boghian (’80), insa galatenii au revenit de fiecare data. Dupa ce Gâta a punctat pentru 1-1 in min.47, Bahnasu a fixat tabela in primul minut al prelungirilor. Pentru Sport Club urmeaza o iarna grea, principala grija constituind-o nu neaparat linia de clasament, ci situatia financiara precara.

Sport Club Bacau: Haisan- Dediu, Dima, Neagu, Dobârceanu- Antim, Intuneric, Mocanu, Gheorghiu- Diaconu, Boghian. Au mai jucat: B. Lupu, Flenchea, Tataru si Man.

Lidera, invinsa la Miroslava

Rezultatele ultimei etape a turului: Olimpia Rm. Sarat- Sporting Liesti 2-0, Aerostar- Olimpic Cetate Râsnov 3-1, CSM Roman- Avântul Valea Marului 4-3, Atletico Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc 3-0, CSM Pascani- AFC Harman 0-1, SC Bacau- Metalosport Galati 2-2, Stiinta Miroslava- AFK Csikszereda 2-1. Sportul Chiscani a stat.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 14 10 3 1 31-8 33p.

2 AFC Harman 14 9 3 2 30-9 30p.

3 Atletico Vaslui 14 9 2 3 35-14 29p.

4 Stiinta Miroslava 14 9 1 4 28-17 28p.

5 CSM Roman 14 8 1 5 25-23 25p.

6 Olimpia R. Sarat 14 7 2 5 21-15 23p.

7 Sporting Liesti 14 7 2 5 19-15 23p.

8 Aerostar Bacau 14 6 4 4 22-15 22p.

9 Metalosport Galati 14 5 3 6 13-19 18p.

10 Av. V. Marului 14 4 1 9 22-42 13p.

11 Olimpic Râsnov 14 3 3 8 14-20 12p.

12 CSM Pascani 14 3 1 10 19-37 10p.

13 Sportul Chiscani 14 2 2 10 9-27 10p.

14 AFC Odorhei 14 2 2 10 13-39 8p.

15 SC Bacau 14 4 4 6 26-27 -14p.

Programul etapei viitoare, prima a returului (4 amrtie, ora 15.00): Olimpia Râmnicu-Sarat- CSM Pascani, Stiinta Miroslava- AFC Harman, Atletico Vaslui- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, CSM Roman- AFC Odorheiu Secuiesc, SC Bacau- Avântul Valea Marului, Aerostar Bacau- Sportul Chiscani, Sporting Liesti- Olimpic Cetate Râsnov. Metalosport Galati sta.