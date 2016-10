Fotbal/ Liga a III-a: Presedintele le-a purtat noroc

Vineri, in prologul etapei a 10-a a Ligii a III-a, Aerostar s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, contra vecinei de clasament, CSM Roman. Chirila a deschis scorul in min. 13, atunci cind a reluat cu latul in poarta centrarea din corner a lui Hurdubei, pentru ca Mihaes sa stabileasca rezultatul final in min. 71.

Golul de 2-0 a venit in urma unei lovituri indirecte din careul romascan, transformata in gol de Mihaes, care a fost servit de Hurdubei. Diferenta finalal putea fi mult mai clara fara interventiile foarte bune ale portarului oaspetilor, Baiceanu.

La meci a asistat si presedintele Federatiei Romine de Fotbal, Razvan Burleanu. Seful FRF a ajuns in Bacau dupa ce in cursul diminetii s-a aflat in judetul Vaslui, la o actiune de selectie rezervata copiilor din mediul rural.

Etapa viitoare, Aerostar va juca pe „Letea” derby-ul cu concitadina Sport Club care a stat in aceasta etapa.

Contra Romanului, echipa lui Misu Ionescu a evoluat in formula: Dornescu- B. Ardei (’87 R. Istrate), Hutanu, Mihaes (’76 Belecciu), Oanea- Blanaru, Honea (’89 Hincu), Chirila, Artenie (’80 Padovei)- Tudorache, Hurdubei.