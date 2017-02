La mijlocul acestei săptămâni, la sediul Federației Române de Fotbal este programat un nou termen de judecată în litigiile financiare pe care divizionara C Sport Club Bacău le are cu fostul său jucător Alexandru Țuțu și cu colega de serie CSM Pașcani. Reclamată pentru neplata unor datorii (aproximativ 2.500 euro către Țuțu și în jur de 10.000 euro către CSM Pașcani), SC Bacău a fost depunctată până acum de Comisia de Disciplină și Etică a FRF cu nu mai puțin de 44 puncte în actuala ediție de campionat. Ca urmare a acestui șir de depunctări, băcăuanii ocupă ultimul loc în clasamentul Seriei I, cu -28 puncte. Următorul termen acordat de Comisii este miercuri, 11 ianuarie, ora 15.00. În cazul în care nu va face dovada plății față de creditorii săi, Sport Club Bacău va suporta o nouă depunctare, următoarea măsură punitivă fiind excluderea din campionat. 0 SHARES Share Tweet

