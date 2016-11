Fotbal/ Liga a III-a: O iau din nou la picior

Etapa a 13-a a Ligii a III-a, penultima a turului, gaseste cele doua echipe bacauane departe de propriul teren. Aerostarul se va deplasa la Liesti, unde va da peste Sporting, echipa pe care a eliminat-o la penalty-uri, in Cupa României, in timp ce Sport Club va evolua pe terenul Sportului Chiscani.

Abonati in ultima vreme la remize, „aviatorii” ar avea mare nevoie de o victorie externa care le-ar permite sa urce doua locuri in clasamentul Seriei I. Din pacate, Liestiul cedeaza greu puncte pe teren propriu, iar echipa lui Misu Ionescu nu prea stie cum este sa câstigi „afara”.

In ceea ce o priveste pe Sport Club, aceasta este in mare suferinta, dupa depunctarile in valoare totala de 16 puncte dictate de Comisiile FRF, ca urmare a unor litigii de ordin financiar. Indiferent de rezultatul pe care il va obtine sâmbata, la Chiscani, gruparea bacauana va ramâne in postura de ultima clasata, cu un minus in dreptul punctajului.

Programul complet al etapei a 13-a (sâmbata, 26 noiembrie, ora 14.00): AFK Csikszereda- CSM Pascani (se joaca vineri, 25 noiembrie, de la ora 14.00), Sporting Liesti- Aerostar, Sportul Chiscani- SC Bacau, Metalosport Galati- CSM Roman, Avântul Valea Marului- Atletico Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc- Stiinta Miroslava, AFC Harman – Olimpia Râmnicu-Sarat.

Clasamentul Seriei I

1 AFK Csikszereda 12 9 3 0 24-6 30p.

2 AFC Harman 12 8 3 1 29-8 27p.

3 Atletico Vaslui 12 7 2 3 28-12 23p.

4 Sporting Liesti 12 7 2 3 18-11 23p.

5 Stiinta Miroslava 12 7 1 4 23-15 22p.

6 CSM Roman 12 6 1 5 20-20 19p.

7 Olimpia R. Sarat 12 5 2 5 18-15 17p.

8 Metalosport 12 5 2 5 11-16 17p.

9 Aerostar Bacau 12 4 4 4 17-13 16p.

10 Av. V. Marului 12 4 1 7 17-34 13p.

11 Olimpic Râsnov 13 3 3 7 13-17 12p.

12 CSM Pascani 12 3 1 8 19-30 10p.

13 Sp. Chiscani 13 2 2 9 9-26 8p.

14 AFC Odorhei 12 2 2 8 12-33 8p.

15 SC Bacau 12 3 3 6 23-25 -4p.