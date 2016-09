Fotbal/ Liga a III-a: La loc comanda: Misu Ionescu, inapoi!

PROMO



Aerostar continua cu antrenorul care si-a dat demisia in urma cu zece zile

Din ciclul “a plecat ca sa aiba unde sa se intoarca”: noul antrenor al Aerostarului este…vechiul sau antrenor. Misu Ionescu a revenit pe banca divizionarei C bacauane, de unde, in urma cu doar zece zile, isi daduse demisia ca urmare a startului slab de campionat, in care “aviatorii” acumulasera trei infrângeri in tot atâtea partide.

Dupa o mini-perioada in care toate tratativele pentru aducerea unui nou antrenor au dat chix, conducerea Aerostarului l-a convins pe Misu Ionescu sa continue munca inceputa in vara.

Tehnicianul nemtean a revenit marti la echipa, pregatind jocul de vineri, din etapa a cincea de campionat, contra ciucanilor de la Csikszereda.

Pentru Aerostar urmeaza, insa, o perioada de foc. Cu trei meciuri foarte tari in decurs de numai o saptamâna.

Astfel, vineri, Mihaes si compania se vor deplasa pe terenul uneia dintre cele mai indreptaite asiprante la promovarea in liga secunda, Csikszereda Miercurea Ciuc, martea viitoare, primesc vizita Forestei lui Cristi Popovici, in turul patru al Cupei României, pentru ca dupa alte trei zile, vineri, 7 octombrie, sa joace, tot pe “Aerostar” cu Harmanul lui Mugurel Buga, Claudiu Ionescu si Alexandru Avram.