Fotbal/ Liga a III-a: In sus si in jos

CSM Pascani- Aerostar (vineri, ora 15.00). Dupa doua remize in compania unor pretendente la promovare (Csikszereda si Harman), Aerostar forteaza victoria pe terenul penultimei clasate, CSM Pascani.

Chiar daca Pascaniul este intr-o usoara revenire de forma, „aviatorii” intâlnesc cea mai „gaurita” defensiva a Seriei I, un motiv in plus pentru a le facilita primul succes extern al sezonului. Martea viitoare, elevii lui Misu Ionescu vor reveni pe teren propriu, urmând sa primeasca vizita Stiintei Miroslava in prima intermediara a toamnei.

Atletico Vaslui- SC Bacau (vineri, ora 15.00). Sport Club a uitat sa câstige si e greu de crezut ca isi va aminti tocmai la Vaslui, pe terenul vice-liderei Atletico.

Punctele sunt importante pentru echipa antrenata de Ghita Chitic, in conditiile in care primele de joc reprezinta singurul suport financiar, insa in momentul de fata, Sport Club se confrunta cu probleme de toate felurile ceea ce ii afecteaza parcursul strict sportiv. La fel ca si Aerostar, martea viitoare, SC Bacau va evolua acasa, contra Romanului.

Programul complet al etapei a sasea: CSM Roman- Olimpia Rm. Sarat, Atletico Vaslui- SC Bacau, CSM Pascani- Aerostar, AFC Harman- Sporting Liesti, Csikszereda M. Ciuc- Olimpic Cetate Râsnov, Odorheiu Secuiesc- Sportul Chiscani, Avântul Valea Marului- Metalosport Galati. Stiinta Miroslava sta.

Clasamentul Seriei I



1 Sporting Liesti 6 4 1 1 10-2 13p.

2 Atletico Vaslui 6 4 0 2 14-6 12p.

3 Csikszereda 5 3 2 0 4-1 11p.

4 AFC Harman 5 3 1 1 9-3 10p.

5 Olimpia Rm. Sarat 6 3 1 2 9-6 10p.

6 Stiinta Miroslava 6 3 1 2 9-7 10p.

7 Metalosport Galati 5 3 1 1 4-3 10p.

8 SC Bacau 6 2 2 2 12-9 8p.

9 Sportul Chiscani 6 2 2 2 5-7 8p.

10 CSM Roman 6 2 0 4 9-13 6p.

11 Aerostar Bacau 6 1 2 3 7-6 5p.

12 Olimpic Râsnov 6 1 2 3 6-8 5p.

13 Av. V. Marului 5 1 1 3 8-15 4p.

14 CSM Pascani 5 1 1 3 10-19 4p.

15 AFC Odorhei 5 0 1 4 2-13 1p.