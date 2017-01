Sport Fotbal/ Liga a III-a: Honea și Oanea, sub tricolor de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aerostar continuă să lanseze jucători de perspectivă. Și chiar cu lipici la tricolor. Doi dintre componenții de bază ai divizionarei C băcăuane, Răducu Honea și Cătălin Oanea au fost convocați în această lună la acțiuni de selecție pentru configurarea loturilor naționale U19 și U18 ale României. Născut în 1998, Honea este un produs „sută la sută” al Aerostarului, îndeplinind rolul de mijlocaș central. În ceea ce-l privește pe Oanea, care va împlini luna aceasta vârsta de 18 ani, el a fost format la LPS Bacău, fiind transferat de Aerostar în toamna lui 2015. Jucător de picior stâng, Oanea s-a consacrat ca fundaș lateral, însă apetitul său ofensiv îl recomandă și ca mijlocaș. Interesant este că atât Honea cât și Oanea au debutat la clubul prezidat de Doru Damaschin la o vârsta fragedă:16 ani. „Preocuparea noastră de bază continuă să rămână formarea și promovarea jucătorilor. Când aceștia ajung la echipe de primă ligă, cum e cazul lui Burcă, de la FC Botoșani, pentru a lua cel mai recent exemplu sau chiar la prima reprezentativă a României, ca în situația lui Costel Pantilimon, pentru noi este o satisfacție deosebită. Speram ca Honea și Oanea sa confirme încrederea acordată și, implicit, să ducă mai departe tradiția”, a declarat președintele secției de fotbal a CS Aerostar, Valerian Voicu. 0 SHARES Share Tweet

