Fotbal/ Liga a III-a: Final de tur

Acest weekend programeaza ultima etapa a turului Ligii a III-a, care, in ciuda faptului ca se disputa in luna decembrie, are ca ora de incepere tot 14.00.

Aerostar- Olimpic Cetate Râsnov (vineri, ora 14.00, stadion „Aerostar”). Invingatori runda trecuta la Liesti, „aviatorii” au toate argumentele pentru a incheia prima jumatate a campionatului cu o victorie. Pe lânga moralul ridicat si avantajul terenului propriu, elevii lui Misu Ionescu beneficiaza si de plusul de valoare, subliniat si de clasament, fata de adversara de azi, Olimpic Cetate Râsnov.

SC Bacau- Metalosport Galati (sâmbata, ora 14.00, stadion „Letea”).

In ciuda numeroaselor probleme financiare, iata ca Sport Club reuseste sa incheie turul de campionat. Numai ca o face cu un pasiv serios in ceea ce priveste numarul de puncte. Saptamâna aceasta, FRF a dictat o noua depunctare de 12 puncte ca urmare a litigiilor financiare pe care le are SC-ul. In conditiile acestea, viitorul gruparii bacauane este sumbru.

Programul complet al etapei a 15-a (ultima a turului): Olimpia Rm. Sarat- Sporting Liesti, Aerostar- Cetate Râsnov, CSM Roman- Avântul Valea Marului, Atletico Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Pascani- AFC Harman, SC Bacau- Metalosport Galati, Stiinta Miroslava- AFK Csikszereda. Sportul Chiscani sta.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 13 10 3 0 30-6 33p.

2 AFC Harman 13 8 3 2 29-9 27p.

3 Atletico Vaslui 13 8 2 3 32-14 26p.

4 Stiinta Miroslava 13 8 1 4 26-16 25p.

5 Sporting Liesti 13 7 2 4 19-13 23p.

6 CSM Roman 13 7 1 5 21-20 22p.

7 Olimpia R. Sarat 13 6 2 5 19-15 20p.

8 Aerostar Bacau 13 5 4 4 19-14 19p.

9 Metalosport Galati 13 5 2 6 11-17 17p.

10 Av. V. Marului 13 4 1 8 19-38 13p.

11 Cetate Râsnov 13 3 3 7 13-17 12p.

12 CSM Pascani 13 3 1 9 19-36 10p.

13 Sportul Chiscani 14 2 2 10 9-27 8p.

14 AFC Odorhei 13 2 2 9 13-36 8p.

15 SC Bacau 13 4 3 6 24-25 -15p.