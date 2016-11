Fotbal/ Liga a III-a: Etapa fasta

Sporting Liesti – Aerostar 1-2 (0-1). „Aviatorii” au dat lovitura pe terenul unei formatii care nu prea stie cum este sa piarda acasa.

In fapt, in precedentele sase jocuri disputate pe teren propriu, Liestiul câstigase de cinci ori, remizând o singura data, in compania liderei Csikszereda. Sâmbata, insa, gruparea galateana a fost tinuta la respect de Aerostar, care, chiar si fara Adi Hurdubei in teren, s-a impus cu 2-1.

Honea a deschis scorul in min. 41, cu un euro-gol (rist exterior de la peste 20 de metri, la capatul unei succesiuni de pase din prima), gazdele restabilind egalitatea la doar patru minute de la reluare, prin Adamache. Daca reusita de 1-0 a fost semnata de un jucator nascut in 1998, golul victoriei bacauane a fost izbutit de un alt „baby”, Catalin Oanea (17 ani), care a finalizat cu un sut precis, un-doi-ul cu Chirila din min.73.

Aerostar: Dornescu- Blanaru, Mihaila, Hutanu, Oanea- Strat, Honea- R. Istrate, Chirila, Artenie- Tudorache. Au mai jucat: Padovei si Vântu.

Sportul Chisani- SC Bacau 0-1 (0-0). In saptamâna in care Comisiile FRF i-a luat inca doua puncte in cazul litigiului financiar avut cu mijlocasul Tutu, Sport Club a reusit o noua victorie in campionat. A doua la rând pentru „lanterna”. Invingatoare runda trecuta cu 4-1 acasa, in fata Râsnovului, formatia pregatita de Cristi Haisan a avut câstig de cauza si sâmbata, in deplasarea de la Chiscani.

In ciuda ocaziilor avute (B. Lupu a ratat o lovitura de pedeapsa la scorul de 0-0), succesul s-a conturat ceva mai greu si a fost parafat de reusita mijlocasului U 9 Liviu Antim, din min. 84. De precizat ca acesta a fost cel de-al cincilea gol inscris de Antim in ultimele cinci jocuri. Tinând cont de numeroasele depunctari suferite, o noua victorie in jocul de sâmbata, de acasa, cu Metalosport, ar permite SC-ului sa incheie turul pe „zero” in privinta numarului de puncte.

SC Bacau: Haisan- Dediu, Neagu, Dima, Dobârceanu- Antim, Intuneric, Cl. Filip, Tataru- Boghian, B. Lupu. Au mai jucat: Diaconu, Mocanu si Antaluca.

Celelalte rezultate: AFK Csikszereda- CSM Pascani 6-0, Metalosport Galati- CSM Roman 0-1, Avântul Valea Marului- Atletico Vaslui 2-4, Odorheiu Secuiesc- Stiinta Miroslava 1-3, AFC Harman – Olimpia Rm.-Sarat 0-1. Cetate Râsnov a stat.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 13 10 3 0 30-6 33p.

2 AFC Harman 13 8 3 2 29-9 27p.

3 Atletico Vaslui 13 8 2 3 32-14 26p.

4 Stiinta Miroslava 13 8 1 4 26-16 25p.

5 Sporting Liesti 13 7 2 4 19-13 23p.

6 CSM Roman 13 7 1 5 21-20 22p.

7 Olimpia Rm. Sarat 13 6 2 5 19-15 20p.

8 Aerostar Bacau 13 5 4 4 19-14 19p.

9 Metalosport Galati 13 5 2 6 11-17 17p.

10 Av. V. Marului 13 4 1 8 19-38 13p.

11 Cetate Râsnov 13 3 3 7 13-17 12p.

12 CSM Pascani 13 3 1 9 19-36 10p.

13 Sportul Chiscani 14 2 2 10 9-27 8p.

14 AFC Odorhei 13 2 2 9 13-36 8p.

15 SC Bacau 13 4 3 6 24-25 -3p.

Programul etapei viitoare, ultima a turului (2-3 decembrie): Olimpia Rm. Sarat- Sporting Liesti, Aerostar- Cetate Râsnov, CSM Roman- Avântul Valea Marului, Atletico Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Pascani- AFC Harman, SC Bacau- Metalosport Galati, Stiinta Miroslava- AFK Csikszereda. Sportul Chiscani sta.