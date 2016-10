Doua goluri pe repriza pentru o victorie mult mai clara decât o arata scorul. La o saptamâna dupa ce a fost surclasata la Vaslui, Aerostar s-a impus pe teren propriu cu 2-0 in fata Romanului, in uvertura etapei a zecea a esalonului trei.

Dupa ce in min. 5 si-a reglat sutul nimerind transversala, Chirila a deschis scorul, opt minute mai târziu, când a reluat cu latul in poarta o minge centrata din corner de Hurdubei. Portarul oaspetilor, Baiceanu, a facut adevarate minuni, spunând „nu” lui Tudorache (‘5 si ’11), Hurdubei (’18, ’35 si ’62) si Artenie (’55), insa a fost nevoit sa se recunoasca invins pentru a doua oara in min. 71, la sutul expediat de Mihaes, in urma unei indirecte din careul romascan.

Pe final, Romanul a fost salvat din nou, de data aceasta nu de Baiceanu, ci de transversala care s-a opus reluarii lui Padovei. Victoria de vineri permite „aviatorilor” sa urce pe locul 6 in clasamentul Seriei I si sa pregateasca in liniste derby-ul cu concitadina Sport Club, care a stat in runda a zecea.

Aerostar: Dornescu- B. Ardei (’87 R. Istrate), Hutanu, Mihaes (’76 Belecciu), Oanea- Blanaru, Honea (’89 Hâncu), Chirila, Artenie (’80 Padovei)- Tudorache, Hurdubei.

Rezultatele complete ale etapei a zecea: Aerostar- CSM Roman 2-0, Sporting Liesti- Atletico Vaslui 1-0, Olimpic Râsnov- Stiinta Miroslava 3-0, Sportul Chiscani- CSM Pascani 0-1, Metalosport Galati- AFC Harman 1-4, Avântul Valea Marului- Csikszereda Miercurea Ciuc 2-4, AFC Odorheiu Secuiesc- Olimpia Râmnicu-Sarat 2-0. SC Bacau a stat.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 9 7 2 0 12-4 23p.

2 AFC Harman 9 7 1 1 21-5 22p.

3 Sporting Liesti 10 6 1 3 14-9 19p.

4 Atletico Vaslui 9 6 0 3 24-11 18p.

5 Olimpia R. Sarat 10 5 1 4 17-12 16p.

6 Aerostar 10 4 2 4 16-12 14p.

7 Stiinta Miroslava 9 4 1 4 11-11 13p.

8 Metalosport Galati 8 4 1 3 6-8 13p.

9 CSM Roman 9 4 0 5 13-16 12p.

10 Olimpic Râsnov 10 3 2 5 11-11 11p.

11 SC Bacau 9 2 2 5 17-20 8p.

12 Sportul Chiscani 10 2 2 6 6-16 8p.

13 AFC Odorhei 9 2 1 6 9-17 7p.

14 Av. V. Marului 8 2 1 5 12-23 7p.

15 CSM Pascani 9 2 1 6 12-26 7p.

Programul etapei viitoare (5 noiembrie, ora 14.00): Sport Club Bacau- Aerostar, CSM Roman- Sporting Liesti, Atletico Vaslui- Olimpic Cetate Râsnov, Stiinta Miroslava- Sportul Chiscani, CSM Pascani- Metalosport Galati, AFC Harman- Avântul Valea Marului, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- AFC Odorheiu Secuiesc.

Razvan Burleanu a fost la meci

La partida de vineri, dintre Aerostar si CSM Roman a asistat si presedintele Federatiei Române de Fotbal, Razvan Burleanu. Seful FRF a ajuns la meci dupa ce in cursul diminetii a fost prezent in judetul Vaslui, la o actiune de selectie organizata de Federatie si rezervata copiilor din mediul rural. „Astfel de trialuri sunt foarte benefice si vor avea loc in cât mai multe judete”, a declarat Burleanu.