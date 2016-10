Fotbal/ Liga a III-a: Egali si nu prea

A doua remiza consecutiva in campionat pentru divizionara C bacauana Aerostar. Dupa egalul fara goluri de saptamina trecuta, de la Miercurea Ciuc, „aviatorii” au incheiat nedecis, 1-1, si jocul de acasa disputat vineri in compania unei alte fruntase a Seriei I, AFC Harman.

Dupa o prima parte saraca in ocazii, oaspetii au intrat la vestiare cu un avantaj de un gol, gratie reusitei din min. 34 a mijlocasului stinga de 18 ani Diego Alupoaie, care a finalizat cu un sut la coltul lung pasa filtranta a lui Lenote.

In partea secunda, datele problemei s-au schimbat, in special dupa ce Harmanul a ramas in inferioritate, ca urmare a eliminarii din min. 53 a lui V. Ion pentru doua cartonase galbene.

Bacauanii au egalat in min. 71 prin Hurdubei, care l-a invins pe Potocoava cu un vole imparabil si, apoi au alergat dupa golul victoriei.

Un gol pe care l-a ratat mai intii Scinteie, in min. 80 si in cele din urma Hurdubei (’88), la orginea respectivelor actiuni stind, de fiecare data, Blanaru. Putea fi 2-1, dar, la fel de bine se putea termina si cu succesul brasovenilor, Avram (’83, din lovitura libera) si Forika (’87 – cap in urma unui corner executat de Botia) dind mari emotii lui Dornescu.

Una peste alta, echipa lui Misu Ionescu se prezinta in crestere dupa startul de sezon nefast, demonstrind ca poate juca de la egal la egal cu pretendentele la promovare din Seria I.

Aerostar: Dornescu- Blanaru (’89 Padovei), Belecciu, Mihaes, Oanea- Strat (’46 Hurdubei), Honea- Vintu (’55 Ardei), Chirila, Artenie- Tudorache (’78 Scinteie).