Divizionara C băcăuană Aerostar și-a început seria jocurilor de pregătire cu o remiză (scor 2-2), obținută sâmbătă, pe terenul viitoarei colege de serie, nou promovata CSM 2007 Focșani. Cu noile achiziții Hărăguță, Mihălăchioae, Adăscăliței, Vraciu și Andrei Pavel în primul unsprezece, formația antrenată de Cristi Popovici a dominat jocul de la Focșani, conducând cu scorul de 2-0. Vraciu a stabilit rezultatul pauzei grație unei execuții de efect (șut fără preluare în vinclu din marginea careului), pentru ca Tudorache să majoreze avantajul „aviatorilor” în min. 60. Finalul a aparținut însă gazdelor care, pe fondul numeroaselor modificări în tabăra băcăuană, au redus din diferență în min.85 prin R. Popa și au egalat în min. 89 prin Negoiță. Aerostar a început testul de la Focșani cu următoarea garnitură: Hărăguță- Mihălăchioae, Dima, Ichim, Oanea- R. Istrate, Adăscăliței, Honea, Artenie- Vraciu, A. Pavel. Au mai jucat: Albescu, Tătaru, Antim, Sahru, Ignea, Tudorache, Preda și B Ardei. Marți, de la ora 18.00, cele două divizionare C se vor afla din nou față în față, într-o revanșă programată pe stadionul „Aerostar”. 3 SHARES Share Tweet

