Fotbal/ Liga a III-a: Din nou pe drumuri

In etapa a cincea a Ligii a III-a cele doua grupari bacauane din Seria I evolueaza departe de casa. Aerostar se deplaseaza la Miercurea Ciuc, unde va intâlni o pretendenta la promovare, in timp ce Sport Club evolueaza pe terenul Pascaniului, performera rundei precedente

Csikszereda Miercurea Ciuc- Aerostar (vineri, ora 15.00). Moment fast pentru Aerostar. “Aviatorii” vin dupa prima lor victorie in campionat (5-1 cu Odorhei) si, totodata, si-au gasit si antrenor. Noul antrenor este, de fapt, vechiul antrenor, Misu Ionescu revenind la echipa dupa demisia pe care si-o depusese ca urmare a celor trei infrângeri la rând in startul campionatului.

Moment fast, deci. Sa vedem, insa si cât va tine. Si asta pentru ca Aerostar se pregateste pentru un adevarat tur de forta, cu trei meciuri- care mai de care mai dificil- in doar sapte zile. Primul test este cel de azi, de la Miercurea Ciuc, contra Csikszeredei, una dintre cele doua formatii fara punct pierdut din Seria I. Marti, urmeaza Foresta lui Cristi Popovici in Cupa României, iar vinerea viitoare, pe “Aerostar”, vine AFC Harman.

La Miercurea Ciuc, cealalta divizionara C bacauana, Sport Club a pierdut cu 1-0, inclinându-se in fata golului marcat de Bajko Barna, a experientei lui Robert Ilyes, dar si a arbitrilor. “Aviatorii” sunt avizati.

CSM Pascani- Sport Club Bacau (vineri, ora 15.00). Dupa un start furtunos de campionat, cu doua victorii si un golaveraj de 7-1, Sport Club s-a inmuiat. Ce-i drept, a avut de infruntat si doua echipe foarte bune (Csikszereda si Harman), dar la fel de adevarat este ca bacauanii sunt conditionati de pregatirea fizica fluctuanta. In etapa a cincea, Dobârceanu si compania pot recupera insa o parte din terenul pierdut.

Adversara SC-ului este CSM Pascani, echipa care, dupa trei esecuri la rând, s-a trezit victorioasa la finalul saptamânii trecute, in fieful Romanului. Acest rezultat are explicatiile sale- CSM Roman se confrunta cu mari probleme de lot si nu numai de lot- insa, in egala masura, pune in garda echipa lui Gica Penoff in vederea jocului de azi.

Pentru meciul cu Pascaniul, singurul incert in tabara oaspetilor este Gabi Boghian, bolnav. Ca si Aerostar, Sport Club va sustine trei meciuri intr-un interval de numai o saptamâna, dupa jocul de la Pascani, urmând cel de la Galati, cu Metalosport, in Cupa si cel de acasa, cu Stiinta Miroslava, din runda a sasea a campionatului.

Programul complet al etapei a cincea

Vineri, ora 15.00: Atletico Vaslui- Olimpia Râmnicu-Sarat , CSM Pascani- SC Bacau, Csikszereda- Aerostar.

Sâmbata, ora 15.00: Stiinta Miroslava- CSM Roman, Odorheiu-Secuiesc- Sporting Liesti, Avântul Valea Marului- Olimpic Cetate Râsnov, Metalosport Galati- Sportul Chiscani.

Clasamentul Seriei I

1 Atletico Vaslui 4 3 0 1 10-3 9p.

2 AFC Harman 4 3 0 1 8-2 9p.

3 Sporting Liesti 4 3 0 1 7-2 9p.

4 Metalosport Galati 3 3 0 0 4-0 9p.

5 Csikszereda 3 3 0 0 4-1 9p.

6 Olimpia Rm. Sarat 4 2 1 1 5-3 7p.

7 Sport Club Bacau 4 2 0 2 7-4 6p.

8 Stiinta Miroslava 4 2 0 2 5-4 6p.

9 Sportul Chiscani 4 1 1 2 2-5 4p.

10 Aerostar Bacau 4 1 0 3 6-5 3p.

11 Olimpic Râsnov 4 1 0 3 6-5 3p.

12 CSM Roman 4 1 0 3 6-10 3p.

13 Av. V. Marului 3 1 0 2 3-9 3p.

14 CSM Pascani 4 1 0 3 7-16 3p.

15 AFC Odorhei 3 0 0 3 1-9 0p.