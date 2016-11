O certitudine pe tabela si pe teren: din doua, niciuna. Si o ipoteza in tribune: din doua s-ar putea face una. Una si…ceva mai buna. In rest, derby-ul bacauan al Ligii a III-a, dintre Sport Club si Aerostar, desfasurat sâmbata, pe „Letea”, in fata unui public redus si incheiat la egalitate, 1-1, a pus pe tava ambitii multe, dar fotbal ceva mai putin, in special in partea secunda.

Meciul a fost salvat de cele doua goluri, ambele foarte frumoase si ambele inscrise in primul mitan, de jucatori tineri. Macinate de probleme financiare, gazdele si-au adunat nu doar orgoliile, ci si fotbalistii. Cu exceptia lui Ichim si Adi Gheorghiu, de la Sport Club nu a lipsit nimeni. Nici Dediu, nici Dobârceanu, nici Lozneanu, nici Intuneric, nici Sascau si nici Boghian.

De marcat a facut-o, insa, un jucator U19, Antim, care a ochit vinclul portii lui Dornescu pentru golul de 1-0. Desi sta ceva mai slab decât Sport Club la capitolul individualitati, Aerostar a demonstrat, in schimb, ca are un joc mai legat. Si ca, la nevoie, poate miza inclusiv pe… calitatea individuala. Hurdubei l-a intins bine pe Haisan in câteva rânduri, iar „Piticul” Artenie a gasit drumul spre egalare cu trei minute inainte de pauza, la capatul unei impetuoase actiuni personale pe banda stânga.

Asa cum aminteam, la reluare fotbalul a fost ceva mai zgribulit, in ton cu decorul tomnatic. Cu toate acestea, oaspetii puteau sa dea lovitura. Si nu doar o data! In min. 67, servit excelent de Tudorache, Hurdubei, aflat in pozitie ideala, a preferat un dribling in fata lui Haisan in dauna unui sut care a venit tardiv si imprecis. Sase minute mai târziu a „comis-o” si Tudorache, care a reluat aiurea cu capul o minge pe care scria cu litere citete „2-1”. Asa a ramas 1-1; o certitudine. Dublata de o intrebare: in retur vom continua sa vedem tot doua echipe sau doar una?

SC Bacau: Haisan- Dediu, Lozneanu, Dima, Dobârceanu- Antim (’78 Zarzu), Sascau (’80 Diaconu), Intuneric, Flenchea (’55 Tataru)- B. Lupu, Boghian (’88 Cl. Filip).

Aerostar: Dornescu- B. Ardei, Hutanu, Mihaes, Oanea- Blanaru (’60 Padovei), Honea, Chirila, Artenie- Tudorache (’75 Scânteie), Hurdubei (’89 Belecciu).

Celelalte rezultate: CSM Roman- Sporting Liesti 1-1, Atletico Vaslui- Olimpic Cetate Râsnov 0-0, Stiinta Miroslava- Sportul Chiscani 3-1, CSM Pascani- Metalosport Galati 0-1, AFC Harman- Avântul Valea Marului 5-0, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- AFC Odorheiu Secuiesc 8-0.

Clasament

1 Csikszereda 10 8 2 0 20-4 26p.

2 AFC Harman 10 8 1 1 26-5 25p.

3 Sporting Liesti 11 6 2 3 15-10 20p.

4 Atletico Vaslui 10 6 1 3 24-11 19p.

5 Olimpia R. Sarat 10 5 1 4 17-12 16p.

6 Stiinta Miroslava 10 5 1 4 14-12 16p.

7 Metalosport Galati 10 5 1 4 7-11 16p.

8 Aerostar Bacau 11 4 3 4 17-13 15p.

9 CSM Roman 10 4 1 5 14-17 13p.

10 Olimpic Râsnov 11 3 3 5 11-11 12p.

11 Av. V. Marului 10 3 1 6 15-28 10p.

12 SC Bacau 10 2 3 5 18-21 9p.

13 Sportul Chiscani 11 2 2 7 7-19 8p.

14 CSM Pascani 10 2 1 7 12-27 7p.

15 AFC Odorhei 10 2 1 7 9-25 7p.

Programul etapei viitoare (11-12 noiembrie): Csikszereda M. Ciuc- Olimpia Rm. Sarat, Sporting Liesti- SC Bacau, Olimpic Râsnov- CSM Roman, Sportul Chiscani- Atletico Vaslui, Metalosport Galati- Stiinta Miroslava, Avântul Valea Marului- CSM Pascani, AFC Odorhei- AFC Harman.