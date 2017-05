Sport Fotbal/ Liga a III-a: Derby transat dupa pauza de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aerostar a cistigat derby-ul Bacaului din Liga a III-a, impunindu-se vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 in fata Sport Clubului. Dupa o prima repriza alba, in care oaspetii au avut ocaziile mai clare de gol, echipa lui Mihai Ionescu a trecut la cirma jocului. Profitind si de conditia fizica precara a adversarilor, „aviatorii” au transat intilnirea in mai putin de 180 de secunde. In min. 54, Tudorache a deschis scoprul printr-un vole de toata frumusetea, pentru ca trei minute mai tirziu, Sahru sa transforme in forta penalty-ul procurat de Antim. Prin aceasta victorie, Aerostar isi consolideaza pozitia a patra, in timp ce SC Bacau ramine pe ultimul loc in ierarhia Seriei I. 0 SHARES Share Tweet

