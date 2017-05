Sport Fotbal/ Liga a III-a: Cădere de cortină de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri, cade cortina peste campionatul Ligii a III-a. Și tot vineri, se va ridica, în sfârșit, vălul și vom cunoaște numele echipei care va promova în eșalonul secund din Seria I. În luptă se află trei formații. Iar două dintre ele, lidera Csikszereda Miercurea Ciuc (63 puncte) și a treia clasată, Știința Miroslava (62 p.) se vor afla față în față în această etapă de final. Dacă își adjudecă toate cele trei puncte, ciucanii lui Robert Ilyes urcă pe scena ligii secunde. Un scenariu mai mult decât probabil, în condițiile în care Csikszereda beneficiază și de un lot foarte bun, dar și de condiții financiare demne de Liga a II-a. În cazul unui egal în partida de la Miercurea-Ciuc sau chiar al unei victorii realizate de Miroslava, câștig de cauză ar putea avea…a treia candidată la promovare, AFC Hărman, care se pregătește de un meci facil pe teren propriu, în compania Pașcaniului. Dacă ecuația promovării își așteaptă rezolvarea, în schimb situația celor două divizionare C băcăuane e bătută în cuie. Aerostar, care se va deplasa vineri la Râșnov încheie campionatul pe un onorant loc patru, în timp ce Sport Club, echipă strivită de penalizări record, va sfârși sezonul pe ultimul loc. Programul complet al ultimei etape (26 mai, ora 18.00): Sporting Liești- Olimpia Râmnicu-Sărat, Olimpic Cetate Râșnov- Aerostar, Metalosport Galați- SC Bacău, Avântul Valea- Marului- CSM Roman, AFC Odorhei- Atletico Vaslui, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- Știința Miroslava, AFC Hărman- CSM Pașcani. Sportul Chișcani stă. Clasament Seria I 1. AFK Csikszereda 27 19 6 2 59-17 63p.

2. AFC Hărman 27 19 5 3 63-18 62p.

3. Știința Miroslava 27 19 4 4 66-31 61p.

4. Aerostar Bacău 27 14 6 7 52-27 48p.

5. CSM Roman 27 12 4 11 47-47 40p.

6. Av. V. Mărului 27 12 4 11 45-53 40p.

7. Sporting Liești 27 11 4 12 40-38 37p.

8. Cetate Râșnov 27 10 5 12 33-30 35p.

9. Atletico Vaslui 27 10 2 15 41-65 32p.

10. Olimpia R.Sărat 25 9 3 13 33-33 30p.

11. Metalosport Gl. 27 8 6 13 26-38 30p.

12. AFC Odorhei 27 7 4 16 24-63 25p.

13. CSM Pașcani 27 6 4 17 42-65 22p.

14. Sportul Chișcani 28 4 4 20 28-68 16p.

15. SC Bacău 27 9 5 13 45-51 -16p.

