Atletico Vaslui- Aerostar (vineri, ora 15.00). In urma cu o saptamâna, Atletico Vaslui o invingea acasa pe SC Bacau cu 4-2 si urca in fruntea clasamentului Seriei I din Liga a III-a. Vineri, vasluienii se pregatesc de o noua vizita a bacauanilor. De data aceasta, a celor de la Aerostar. „Aviatorii” traverseaza o perioada fasta, cu cinci rezultate utile consecutive, ultimul fiind victoria de marti, cu 1-0 contra Stiintei Miroslava. Dupa ce acum câteva etape au blocat-o in deplasare pe actuala lidera, Csikszereda (0-0), elevii lui Misu Ionescu spera sa faca acelasi lucru si cu Atletico, la Vaslui.

Olimpia Râmnicu-Sarat- Sport Club Bacau (vineri, ora 15.00). Singura veste buna in ceea ce o priveste pe Sport Club este ca echipa bacauana va face deplasarea la Râmnicu-Sarat. Desi se confrunta cu o situatie delicata (financiara inainte de toate si abia apoi sportiva), gruparea pregatita mai nou de Cristi Haisan nu arunca prosopul. Cel putin deocamdata. Vineri, SC-ul are parte de un test dificil, mai ales ca nu va conta nici pe Adi Gheorghiu si, probabil, nici pe Gabi Boghian, autorul golului bacauan la infrângerea interna de marti, cu 1-2, in fata Romanului.

Programul complet al etapei a noua (vineri, 21 octombrie): Olimpia Rm. Sarat- SC Bacau, Atletico Vaslui- Aerostar, CSM Pascani- Olimpic Cetate Râsnov, AFC Harman- Sportul Chiscani, Csikszereda Miercurea-Ciuc – Metalosport Galati, Stiinta Miroslava- Sporting Liesti, AFC Odorheiu Secuiesc- Avântul Valea Marului (ultimele doua meciuri se joaca sâmbata).

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 7 5 2 0 7-2 17p.

2 AFC Harman 7 5 1 1 14-4 16p.

3 Sporting Liesti 8 5 1 2 13-7 16p.

4 Atletico Vaslui 7 5 0 2 18-8 15p.

5 Olimpia R. Sarat 8 4 1 3 12-8 13p.

6 Metalosport Galati 6 4 1 1 5-3 13p.

7 CSM Roman 8 4 0 4 13-14 12p.

8 Aerostar Bacau 8 3 2 3 12-6 11p.

9 Stiinta Miroslava 7 3 1 3 9-8 10p.

10 SC Bacau 8 2 2 4 15-15 8p.

11 Sportul Chiscani 8 2 2 4 6-12 8p.

12 Olimpic Râsnov 8 1 2 5 7-11 5p.

13 AFC Odorhei 7 1 1 5 6-15 4p.

14 Av. V. Marului 6 1 1 4 8-18 4p.

15 CSM Pascani 7 1 1 5 11-25 4p.