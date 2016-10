Fotbal/ Liga a III-a: Bacauanii, in sistem 4-2-4

Atletico Vaslui- SC Bacau 4-2 (2-0). Nimic nu se mai leaga la Sport Club. Macinati de probleme financiare care ameninta viitorul echipei, bacauanii au mai facut un pas fals, pierzând vineri, in etapa a saptea a Ligii a III-a cu 4-2 pe terenul noii lidere a Seriei I, Atletico Vaslui.

Fostul gogheter al Bucovinei Pojorâta, Valentin Buhaceanu a marcat toate cele patru goluri ale lui Atletico in min. 16, 24, 48 si 73, reusitele oaspetilor apartinând lui Bogdan Lupu (56 si 68, din 11 m). Marti, in runda a opta, Sport Club va juca pe „Letea” cu CSM Roman, meci pentru care gazdele trebuie sa-si faca rost de un nou antrenor, in conditiile in care, dupa Gica Penoff, a plecat de la echipa si Ghita Chitic.

Sport Club: Miron- D. Filip, Lozneanu, Neagu, Tataru- Ciubotaru, Intuneric, S. Ichim, Sascau-B. Lupu, Flenchea. Au mai jucat: Haisan, Antim, Diaconu si Zarzu.

CSM Pascani- Aerostar 0-4 (0-3). Aerostar isi continua seria rezultatelor pozitive, bifând prima victorie externa a sezonului. Vineri, in runda cu numarul sapte, „aviatorii” s-au impus cu 4-0 pe terenul Pascaniului, rezultat care le-a permis sa sara in clasament peste concitadina Sport Club.

Omul meciului de la Pascani a fost Adi Hurdubei, care a semnat o „tripla” in min. 11, 14 si 81 si a pasat decisiv pentru reusita lui Blanaru din min. 16. Marti, in prima intermediara a toamnei, echipa lui Misu Ionescu va primi vizita Stiintei Miroslava. In cazul unui nou succes, gruparea bacauana va urca cel putin inca un loc in ierarhia Seriei I.

Aerostar: Dornescu- Ardei, Belecciu, Mihaes, Oanea- Blanaru, Honea, Chirila, Padovei- Tudorache, Hurdubei. Au mai jucat: Albescu, Strat, Hutanu si Artenie.

Rezultatele etapei a saptea: CSM Roman- Olimpia Rm. Sarat 2-0, Atletico Vaslui- SC Bacau 4-2, CSM Pascani- Aerostar 0-4, AFC Harman- Sporting Liesti 4-1, Csikszereda M. Ciuc- Olimpic Cetate Râsnov 2-1, Odorheiu Secuiesc- Sportul Chiscani 4-1. Meciul Avântul Valea Marului- Metalosport Galati a fost amânat pentru data de 1 noiembrie. Stiinta Miroslava a stat.

Clasamentul Seriei I

1 Atletico Vaslui 7 5 0 2 18-8 15p.

2 Csikszereda 6 4 2 0 6-2 14p.

3 AFC Harman 6 4 1 1 13-4 13p.

4 Sporting Liesti 7 4 1 2 11-6 13p.

5 Stiinta Miroslava 6 3 1 2 9-7 10p.

6 Olimpia R. Sarat 7 3 1 3 9-8 10p.

7 Metalosport 5 3 1 1 4-3 10p.

8 CSM Roman 7 3 0 4 11-13 9p.

9 Aerostar Bacau 7 2 2 3 11-6 8p.

10 SC Bacau 7 2 2 3 14-13 8p.

11 Sportul Chiscani 7 2 2 3 6-11 8p.

12 Olimpic Râsnov 7 1 2 4 7-10 5p.

13 Av. V. Marului 5 1 1 3 8-15 4p.

14 AFC Odorhei 6 1 1 4 6-14 4p.

15 CSM Pascani 6 1 1 4 10-23 4p.

Programul etapei a opta (marti, 18 octombrie, ora 15.00): SC Bacau- CSM Roman, Aerostar- Stiinta Miroslava, Sporting Liesti- CSM Pascani, Olimpic Cetate Râsnov- AFC Harman, Sportul Chiscani- Csikszereda Miercurea Ciuc, Metalosport Galati- AFC Odorheiu Secuiesc, Olimpia Rm. Sarat- Avântul Valea Marului. Atletico Vaslui sta.