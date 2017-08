Miercuri, la ora 13.00, la sediul FRF se va stabili tintarul Ligii a III-a. Aerostar va juca in Seria I si, pe linga faptul ca o va avea ca adversara pe Otelul, se va bate in continuare si cu Harmanul, dar si cu ciucanii lui Robert Ilyes

Misiune grea pentru Aerostar in campionatul Ligii a III-a care va incepe pe 26 august. In asteptarea tintarului care va fi stabilit miercuri, 16 august, la ora 13.00, la Casa Fotbalului, „aviatorii” si-au aflat adversarii din Seria I.

Desi se preconiza ca vor scapa de Csikszereda Miercurea Ciuc, echipa ce urma sa fie mutata in Seria a V-a, bacauanii se vor bate si in acest an cu ciucanii. Mai mult, in Seria I au fost repartizate alte doua echipe ce si-au anuntat intentia de a lupta pentru podium: nou promovata Suporter Club Otelul Galati si AFC Harman. Paradoxal, doua formatii care facusera anul trecut parte din Seria I au fost trimise in Seria a II-a: Olimpia Rm. Sarat si Sportul Chiscani!

In aceasta situatie, lupta pentru promovare se anunta mai strinsa ca niciodata in prima serie. Csikszereda, AFC Harman (doua echipe care in sezonul trecut au ratat promovarea in ultima etapa, in favoarea Stiintei Miroslava), Aerostar si Suporter Club Otelul vor alcatui careul de asi ce va lupta pentru locul 1, singurul care duce in esalonul secund. Ca un ultim detaliu, sa notam ca in seria Aerostarului au aparut sase echipe noi fata de editia precedenta de campionat si ca din totalul de 16 formatii, nu mai putin de patru (un sfert) reprezinta judetul Galati.

Iata componenta Seriei I: CSM Bucovina Radatauti (SV), ACS Sanatatea Darabani (BT), CSM Roman (NT), CSM Pascani (IS), AFC Odorheiu Secuiesc (HR), AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR), CS Aerostar Bacau (BC), ACS Olimpic Cetate Risnov (BV), AFC Harman (BV), ACS Viitorul Ghimbav (BV), ACS KSE Tg. Secuiesc (CV), CSM 2007 Focsani (VN), CS Avintul Valea Marului (GL), Sporting Liesti (GL), Metalosport Galati (GL) si ACS Suporter Club Otelul Galati.