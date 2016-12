Fotbal/ Liga a III-a: Au incheiat cu dreptul

Daca startul de campionat a fost cu stingul pentru Aerostar, in schimb finalul de tur s-a dovedit cu dreptul.

La o saptamina dupa ce s-a impus cu 2-1 pe terenul Liestiului, divizionara C bac

uana a cistigat cu 3-1 si jocul de acasa, ultimul din acest an, contra celor de Olimpic Cetate Risnov. In partida de vineri, „aviatorii” au fructificat atit avantajul terenului propriu, cit si plusul de valoare.

Totusi, a existat si o perioada, din fericire nu foarte lunga, la scorul de 2-1, in care gazdele au trait periculos. Noroc cu golul de 3-1 realizat in min. 88, pe contraatac, de Tudorache, atacantul care in prealabil se remarcase prin citeva ratari imense.

Aerostar deschisese scorul prin Artenie, in min.20 si il majorase la un sfert de ceas dupa pauza prin Mihaes, din penalty, golul temporarului 2-1 fiind realizat de Stincutu, autorul unui superb sut sub transversala de la 17 metri. Pentru Aerostar urmeaza o perioada de pauza in care are timp sa-si caute un mijlocas de creatie si un autentic om de gol.

In jocul cu Risnovul, Misu Ionescu a utilizat garnitura: Dornescu- Blanaru, Husanu, Mihaes, Oanea- Honea, Strat- R. Istrate (’89 A. Istrate), Hurdubei (’62 Padovei), Artenie (’89 Hincu)- Tudorache.

Cealalta reprezentanta a Bacaului in Liga a III-a, Sport Club (depunctata de FRF cu alte 12 puncte) va sustine ultimul meci al turului, simbata, pe „Letea”, in compania Metalosportului Galati.