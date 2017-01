Sport Fotbal/ Liga a III-a: Aerostar, în linie dreaptă de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ultimele zile de vacanță pentru divizionara C băcăuană Aerostar. Pe data de 16 ianuarie, gruparea antrenată de Mișu Ionescu își va relua pregătirile. Cu noutăți. Și la capitolul sosiri, dar și în ceea ce privește plecările. În această perioadă, mai multe nume de jucători au fost asociate Aerostarului. Începând cu fostul atacant al Forestei Suceava, Marius Matei și continuând cu foștii jucători ai Sport Clubului, Adi Gheorghiu și Nemțanu. Dacă în privința lui Matei, totul s-a limitat la simple zvonuri, în schimb interesul pentru Gheorghiu și Nemțanu a fost unul real, însă cei doi au ales alte destinații. Cel puțin pentru moment. În aceste circumstanțe, prima certitudine la rubrica „noutăți” este come-back-ul lui Sorin Ichim, care s-a despărțit de concitadina Sport Club. Tot pe filiera Sport Club este anunțată sosirea lui Dima, în timp ce de la CSM Pașcani va veni Viorică. Totodată, lotul va fi completat și cu trei juniori de perspectivă: doi de la Botoșani și unul de la Foresta Suceava. „Intenția noastră este de a întări lotul în această pauză de iarnă. Avem mai mulți jucători în vizor, unii cu nume, alții doar cu statutul de speranțe, însă orice transfer va fi efectuat doar după o evaluare foarte atentă din partea noastră”, s-a limitat să declare președintele secției de fotbal a CS Aerostar, Valerian Voicu. La capitolul plecări, cea mai sonoră ar fi cea a lui Adi Hurdubei. După toate probabilitățile, atacantul este tentat de o nouă aventură în străinătate, după ce în prima parte a sezonului a activat în Israel, la echipa de ligă secundă Hapoel Bnei Lod. Unul dintre cei mai în formă jucători ai Aerostarului în turul campionatului, Ionuț Artenie este și cel mai curtat ”aviator” în privința unui transfer. De serviciile sale s-au arătat interesate mai multe echipe din ligile superioare, printre care și prim-divizionara FC Botoșani. Conducerea băcăuanilor nu s-ar opune unei plecări, însă, cel mai probabil, o mutare de acest gen ar urma să aibă loc în vară, la finalul campionatului. 0 SHARES Share Tweet

