Fotbal/ Liga a II-a: Egal de final

Victima a unor depunctari in serie, care au tintuit-o pe ultimul loc in clasamentul Seriei I, cu -14 puncte, divizionara C Sport Club Bacau a incheiat turul cu un egal pe teren propriu.

Simbata, pe „Letea”, SC Bacau a remizat, 2-2, cu Metalosport Galati, dupa ce condusese cu 1-0 la pauza prin golul lui Antim din min. 40.

La doua minute de la reluare, Gita a restabilit egalitatea, insa in min. 80 Boghian a readus Sport Clubul in avantaj.

Visul gazdelor de a incheia conturile cu turul (si poate chiar cu intregul campionat) printr-o victorie s-au naruit in primul minut al prelungirilor, atunci cind Bahnasu a stabilit scorul final: 2-2.

Sc Bacau: Haisan- Dediu, Neagu, Dima, Dobirceanu- Antim, Mocanu, Intuneric, Gheorghiu- Diaconu, Boghian. Au mai jucat: B. Lupu, Flenchea, Tataru si Man.