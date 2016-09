Fotbal juniori: FC Bacau, tot mai bine

PROMO



Grupa 2006 a FC Bacau si-a adjudecat Cupa E- On desfasurata la finalul saptamânii trecute, la Târgu-Mures. In drumul spre finala câstigata cu 2-0 contra celor de la ACS Kinder, elevii lui Serban Neamtu au trecut, in ordine, de Derby Bucuresti (scor 3-0), Victoria Constanta (3-0), ACS Kinder I (2-2), Unirea Ruginoasa Iasi (2-1) si Atletic Kids (3-2).

Luca Chisareanu a fost desemnat cel mai bun portar al turneului, in timp ce Nicholas Horvat a fost premiat in calitate de cel mai bun jucator al competitiei. FC Bacau a mizat pe Luca Chisareanu, George Florea, Rares Gherasim, David Paduraru, Bogdan Bacalu, Nicholas Horvat, Daniele Dumitru, Gabriel Paun, Luca Intuneric, Antonel Fodor, Stefan Oancea, Rares Tatomir si Stefan Andries.