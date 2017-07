Ediția 2017-2018 a Ligii a IV-a va începe peste fix o lună de zile. Și o va face punând în mișcare un campionat care-și schimbă formatul: de la 16 la 18 echipe. Celor 16 grupări din sezonul trecut (campioana, Viitorul Curița a ratat barajul de promovare în C, iar de retrogradat nu a retrogradat nimeni) li se adaugă primele două clasate din ediția precedentă a Ligii a V-a: CSȘM Bacău și UZU Dărmănești. Există, totuși, și un alt new-entry: cel al Gauss-ului care, în baza unui contract de cesiune, ar urma să ia locul Biruinței. Gauss se bazează, în mare, pe scheletul fostei divizionare C Sport Club Bacău, care, după retrogradarea din această vară, a pus punct activității competiționale. În aceste condiții, Gauss se înscrie pe lista pretendentelor la promovare pe care o regăsim și pe campioana Viitorul Curița, dar și pe echipa clubului Primăriei Bacău, nou-promovata CSȘM. Destule noutăți și în ceea ce privește campionatul Ligii a V-a, care ar urma să debuteze la finalul verii. După ce a sperat în găsirea unui loc în campionatul județean, nou înființata FC Dinamo Bacău va porni la drum din Liga a V-a, acolo unde ar putea reapărea și Aerostar II. Conducerea „aviatorilor” ia în calcul re-înființarea echipei satelit, la care să fie rodați juniorii A1, dar și jucătorii care nu vor prinde în mod constant meciuri la Liga a III-a. În fine, se vehiculează și posibilitatea ca Răcăciuniul să reintre în peisajul fotbalistic cu o formație înscrisă în eșalonul al cincilea al județului. În funcție de numărul de echipe înscrise, conducerea AJF Bacău va decide dacă și în acest an Liga a V-a va miza pe o formulă cu play-off și play-out sau dacă nu cumva se va merge doar pe sezonul regulat. Componența Ligii a IV-a: Viitorul Curița, Voința Oituz, Viitorul Nicolae Bălcescu, Vulturul Măgirești, Voința Gârleni, AS Filipești, CS Dofteana, Gauss, CSM Moinești, AS Negri, Aripile Cleja, Siretul Bacău, AS Măgura Cașin, Gloria Zemeș, AS Târgu-Ocna, Fl. Roșie Sascut, CSȘM Bacău și UZU Dărmănești. 0 SHARES Share Tweet

