Unii fluiera in biserica; vezi cazul brigazii care a facut praf meciul Kazahstan- România. Altii fluiera in Germania; tocmai pentru ca…nu o fac in biserica. O brigada de arbitri din Bacau va conduce, saptamâna viitoare, o serie de meciuri in campionatele din Germania.

Astfel, in perioada 16-23 octombrie, Sergiu Mavriche, Bogdan Ailioaie si Claudiu Lucaci, arbitri din cadrul AJF Bacau, se vor deplasa la Kamen, lânga Dortmund, unde vor participa, alaturi de alti arbitri tineri din cadrul Asociatiei Regionale de Fotbal din Westfalia (FLVW), la un curs ce va cuprinde, pe lânga teme teoretice si de analiza, si arbitrarea unor jocuri din campioantele ligilor inferioare.

Cei trei arbitri bacauani vor fi insotiti de presedintele AJF Bacau, Cristi Sava, care va face parte, alaturi de alti instructori din Germania, din echipa de antrenori pentru arbitri.

Acest schimb de experienta are la baza parteneriatul incheiat toamna trecuta intre Asociatia Judeteana de Fotbal Bacau si Asociatia Regionala de Fotbal Bacau, parteneriat ce si-a consumat prima etapa in martie, atunci când o echipa de arbitri din Germania a oficiat meciuri de juniori si seniori din cadrul competitiilor organizate de AJF Bacau.

„Cred ca este o premiera ca arbitri din România sa conduca meciuri oficiale in campionatele din Germania, fie ele si de amatori. Cu siguranta ca va fi o experienta interesanta pentru arbitrii nostri. In viitor, cele doua asociatii partenere vor derula si activitati legate de antrenori, copii si juniori, dar si fotbal feminin”, a declarat presedintele AJF Bacau, Cristi Sava.

„Sunt convins ca pentru arbitrii tineri din Bacau, prezenta la meciurile organizate de asociatia noastra va constitui o experienta pozitiva”, a subliniat Oliver Topp, instructor in cadrul FLVW.

Pe durata sejurului din Germania, delegatia bacauan va urmari pe viu si o partida din Bundesliga: Bayer Leverkusen- Hoffenheim.