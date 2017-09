Echipa de fotbal feminin a Bacăului, AFC Măgura „Pisicile Roșii” va începe campionatul Ligii I duminică, pe teren propriu, contra Selenei Constanța. În noul sezon, gruparea băcăuană va fi antrenată de foștii jucători ai FCM Bacău, Remus Cojocaru și Marian Tănăsă, de pregătirea portarilor ocupându-se Tică Sofronie. „Suntem puternici pentru că avem unitate de grup și asta ne ajută foarte mult. Tot ce facem are efect în comunitate, iar fetele noastre nu joacă pentru bani ca în alte sporturi. Primăria și Consiliul Județean sunt partenerii noștri în actuala ediție, iar în următorii ani sperăm să le putem oferi jucătoarelor ceea ce merită”, a declarat antrenorul Remus Cojocaru. „Plecăm la drum cu dorință și încredere. Primul meci e cel mai greu- Constanța e o echipă care știe să te taxeze- dar eu zic că am învățat din greșelile făcute anii trecuți”, a precizat Andrea Bujor. Meciul contra Selenei Constanța va avea loc duminică, de la ora 11.00, pe stadionul „Lucrețiu Avram”. Lotul „Pisicilor Roșii”: Gabi Tătaru, Iulia, Jitaru, Monalisa Palade, Irina Andrieș, Alexandra Tănăsă, Maria Panțîru, Roxana Mateuță, Larisa Botezatu, Anca Bărbulișteanu, Corina Chelmuș, Amalia Aldea, Ana Marin, Alina Ardeleanu, Andreea Bujor, Andra Cernat, Adina Cernat, Diana Burcă, Diana Pașcu, Anca Pintilie, Delia Pleșoaica, Diana Rotaru și Veronica Pitirici. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.