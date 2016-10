Fotbal feminin/ Liga 1: Pisici fara gheare

Start de sezon fara puncte si fara goluri marcate pentru echipa de fotbal feminin a Magurii 2012 Bacau.

Surclasate pe teren propriu de Universitatea Alexandria, la primul joc disputat in aceasta toamna in campionatul Ligii 1, Pisicile Rosii nu au reusit sa scoata ghearele nici in cea de-a doua partida. Duminica, in runda a treia, formatia antrenata de Vasile Jercalau a cedat cu 0-2 partida sustinuta in deplasare impotriva craiovencelor de la Real 2.

La finalul acestei saptamâni, Pisicile vor reveni pe teren propriu, insa vor avea parte de un alt adversar dificil: pe „Lucretiu Avram” vine a doua clasata, Selena Constanta, echipa cu punctaj maxim.

Daca Magura 2012 se afla pe sec, in schimb cealalta echipa de fotbal feminin a judetului, FC Onesti a spart gheata obtinând primul punct.

Duminica, in runda a treia a Ligii a 2-a, onestencele au remizat, 0-0, acasa, in compania Onixului Râmnicu-Sarat. Runda urmatoare, programata duminica, 16 octombrie, formatia antrenata de Viorel Voicu va juca tot la Onesti, contra aradencelor de la Piros Security.

Dupa primul punct, vine si prima victorie?