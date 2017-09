Fotbal/ Cupa României: Noi mergem, ei se duc

Aerostar merge mai departe în Cupa României. Trecând de una dintre contracandidatele la promovare din Seria I a Ligii a III-a: Csikszereda Miercurea-Ciuc. La trei zile după- semieșecul suferit în campionat, la Darabani, „aviatorii” și-au găsit reabilitarea în meciul de Cupă câștigat cu 2-0 pe teren propriu în fața ciucanilor. Băcăuanii au deschis scorul în min. 27, grație șutului calibrat expediat din afara careului de Oanea și au pus calificarea la adăpost în min. 90, atunci când Vraciu a transformat penalty-ul procurat de Sahru. Dacă primul mitan a fost sărac in ocazii, dar nu și în emoții (Adăscăliței s-a accidentat la genunchi în min. 9), în schimb partea secundă s-a dovedit mult mai animată. Beneficiind si de aportul trio-ului Barna- Jebari- Ilyes, Csikszereda a dominat mai mult, însă marile ocazii de gol au aparținut gazdelor, Tudorache (’54), Vraciu (’75), Mihălăchioae (’77) și Sahru (’86) fiind foarte aproape de a mări avantajul de pe tabelă. Trupa lui Cristi Popovici obține o calificare meritată și, în așteptarea aflării adversarului din faza a patra a Cupei, se pregătește pentru jocul de vineri, din campionat, contra Pașcaniului. Aerostar: Hărăguță- B. Ardei, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- R. Istrate, Adăscăliței (‘9 Ichim), Chirilă, Artenie (’77 Sahru)- Vraciu, A. Pavel (’46 Tudorache). Bani de pe urma lui Golofca Transferul lui Cătălin Golofca de la FC Botoșani la FCSB a adus avantaje financiare și Aerostarului. Băcăuanii au primit din partea clubului condus de Gigi Becali indemnizația de formare a jucătorului, în condițiile în care, în urmă cu șapte sezoane, Golofca a evoluat și pentru Aerostar. „Nu e o sumă mare- 1000 de euro- dar țin să apreciez corectitudinea celor de la FCSB. Așteptăm acum și banii pentru Pantilimon, ca urmare a împrumutului acestuia de la Watford la Deportivo La Coruna”, a declarat directorul CS Aerostar, Doru Damaschin. 0 SHARES Share Tweet

