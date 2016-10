Fotbal/ Cupa României, faza a patra: Au cu cine?

Metalosport Galati- Sport Club Bacau (azi, ora 14.30)

O noua deplasare pentru Sport Club Bacau. De data aceasta in Cupa. Pe terenul colegei Metalosport Galati, singura echipa din Seria I a Ligii a III-a fara gol primit in acest inceput de campionat. Sport Club, in schimb, are poarta larg deschisa.

Si usor de gaurit. In ultimele trei jocuri, defensiva bacauana a primit goluri intr-o progresie ingrijoratoare: unul de la ciucanii Csikszereda, doua de la Harman si trei vineri, la Pascani. “Nu numai ca luam goluri, dar si ratam foarte mult. La Pascani, am irosit nenumarate ocazii, multe din ele singuri cu portarul”, s-a plâns antrenorul Sport Clubului, Gica Penoff.

Pentru jocul de azi, cu Metalosportul, bacauanii acuza o serie de probleme de lot, o parte din componentii SC-ului riscând sa nu efectueze deplasarea la Galati din cauza serviciului. “Vom vedea marti dimineata pe cine contam si pe cine nu.

In orice circumstante, noi vom incerca sa câstigam la Galati si sa ne continuam parcursul din Cupa”, a adaugat Penoff.