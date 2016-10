Fotbal/ Cupa României: Capat de drum

Ambele divizionare C bacauane au fost eliminate in faza a patra a competitiei



Bacaul fotbalistic nu va avea parte de o confruntare oficiala cu o echipa de prim esalon in aceasta editie a Cupei Romniei. Ambele reprezentante ale orasului au fost eliminate in faza a patra a competitiei, ultima dinaintea intrarii in scena a formatiilor din Liga I.

Marti, Aerostar a fost invinsa acasa cu 1-0 de gruparea de liga secunda Foresta Suceava, in timp ce Sport Club a cedat cu acelasi scor jocul sustinut la Galati, contra colegei de serie, Metalosport.

Se putea mai mult



Aerostar – Foresta Suceava 0-1 (0-0). Onorabil. Cu aceasta eticheta a parasit Aerostarul Cupa României. Echipa antrenata de Misu Ionescu putea scoate, insa, mai mult din jocul de marti, de pe teren propriu, contra unei Foresta remaniata in proportie de 60%. Mai ales in conditiile in care startul meciului a apartinut “aviatorilor”.

In min. 2, Hântascu a respins in corner bomba lui Strat din lovitura libera de la 30 de metri, in min. 6, Chirila a fost blocat la coltul scurt in urma unei centrari a aceluiasi Strat, pentru ca in min. 10, la un contraatac, Tudorache sa greseasca de putin tinta. In partea secunda, cu vântul si soarele in spate si cu sase bacauani in teren (Mihalachioae, Masella, Druga, Dumitriu, Cainari si, din min. 62, B. Rusu), Foresta lui Popovici a preluat comanda jocului.

Cu toate acestea, golul calificarii, inscris de Cainari, in min. 68, a venit dintr-o faza care nu anunta nimic. Suficient pentru ca Foresta sa priveasca si in alt mod spre Liga I iar Aerostar sa se intoarca la meciurile de C: vineri, vine Harmanul lui Buga si Avram.

Aerostar: Dornescu- Blanaru, Belecciu, Mihaes, Hutanu- Strat-Padovei (’78 Vântu), Chirila, Scânteie (’58 Honea), Artenie (’68 Oanea)- Tudorache.

Corban, spre Botosani

Metalosport Galati- SC Bacau 1-0 (1-0). Sport Club a uitat sa câstige. Mai mult, s-a cam invatat sa piarda. Ultimul esec, suferit marti, pe terenul Metalosportului Galati pune punct, dupa o singura partida, aventurii din Cupa României.

Competitie in care, in urma cu doar un an, bacauanii aduceau pe “Letea” adversari precum CSU Craiova si ASA Târgu-Mures. Ce-i drept, din acea echipa antrenata pe atunci de Cristi Popovici nu a mai ramas cam nimic.

Si cam nimeni. Doar Miron, Sascau, Lozneanu si Corban, ultimul revenit pentru o zi si un meci la Sport Club doar pentru a pleca din nou. De data aceasta, cu acte in regula, spre echipa de Liga I FC Botosani. Cine stie, poate ca daca internationalul U18 ar fi fost vândut la timp, in vara sau chiar in primavara trecuta, Sport Clubul ar fi avut o alta soarta. Asa, insa, “alb-rosii” pierd teren in campionatul Ligii a III-a si parasesc Cupa in urma unui gol marcat in min.32 de galateanul Bahnasu. O singura pata de culoare: cartonasul rosu vazut de Gheorghiu in min.78 al partidei de la Galati.

Sport Club: Miron- Dediu, Dima, Lozneanu, Sascau- Corban (’46 Gherman), Intuneric, Tataru, Gheorghiu- B. Lupu, Boghian (’78 Diaconu).