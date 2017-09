Sport Fotbal/ Cupa României: Aerostar- Csikszereda in turul 3 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Rivale în campionat, acolo unde se luptă pentru accederea în Liga a II-a, Aerostar Bacău și Csikszereda Miercurea Ciuc se vor afla față în față săptămâna viitoare, în faza a treia a Cupei României. Confruntarea va avea loc în manșă unică, pe stadionul „Aerostar”, marți, 12 septembrie, de la ora 16.30. Până atunci, ”aviatorii” va evolua sâmbătă, în campionat, pe terenul nou-promovatei Sănătatea Darabani, în timp ce gruparea ciucanilor va juca vineri, la Roman. „Înainte de toate, sper să luăm cele trei puncte la Darabani, după care să ne impunem și în Cupă. Meciul cu Csikszereda se anunță deopotrivă interesant și dificil, însă, având în vedere că vom juca pe teren propriu, dorim să ne calificăm”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici. 1 SHARES Share Tweet

