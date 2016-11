„Gânditi-va putin”

Comentariu dupa derby-ul de C al Bacaului, Sport Club- Aerostar, desfasurat sâmbata trecuta pe „Letea”, si incheiat nedecis, 1-1. User-ul „Fcm” scrie pe site-ul „Desteptarii”: „In ce stare jalnica a mai ajuns fotbalul bacauan…Gânditi-va unde am fi ajuns acum cu un presedinte ca Gh. Chivorchian, cu un antrenor ca Popovici si cu o echipa la care, alaturi de jucatorii plecati in vara la Suceava, sa se fi intors un Lovin, un M. Croitoru sau Andrei Cristea. Gânditi-va si ca daca la Sport Club- Aerostar n-au fost decât 100 de oameni, pe un Municipal refacut si modernizat ar fi venit câteva mii bune pentru a vedea o echipa puternica a Bacaului precum cea de care pomeneam mai sus. Gânditi-va putin!”. Ne gândim, ca doar n-o sa stam toata ziua doar cu mintea la Donald Trump, noul presedinte al Statelor Unite. Asadar, ne gândim. Ne gândim si scriem…

Chivorchian vrea titlul!

Scriem ca fostul presedinte al FCM Bacau si ex secretarul general al FRF, Gheorghe Chivorchian are sanse mari sa ajunga in Liga I cu Juventus Bucuresti. Intr-un fotbal in care echipele comunale din jurul Bucurestiului ajung cu usurinta in primul esalon, promovarea Juventusului nu ar fi o stire de genul „Trump o invinge pe Hillary”. Numai ca Juventusul lui Chivorchian are planuri mult mai mari. A spus-o chiar bacauanul: „La Juventus Bucuresti construim exact cum am facut-o si la Timisoara. Avem deja 180 de copii legitimati si alti 50 pe care ii urmarim. Vom avea un parteneriat cu un liceu din Bucuresti. Vom face un cabinet metodic. Vor mai aparea doua terenuri de iarba. Daca promovam in Liga I, stadionul va fi marit la 5000 de locuri, va fi instalata nocturna, vom pune alt gazon. La ce planuri avem, de ce nu am putea fi campionii României? Daca reusim sa punem centrul de copii pe picioare, multi jucatori vor ajunge la loturile nationale”.

„Daca in Bacau nu s-a putut…”

De la Bucuresti, urcam la Suceava. Coborând de pe locul 1 pe locul 7 in clasamentul Ligii a II-a. Pâna acum doua etape, insa, Foresta Suceava se afla pe podium, pe loc de „baraj” pentru promovarea in prima divizie. Doua infrângeri consecutive, ambele cu 0-2 si ambele neasteptate, au dat peste cap marsul sucevenilor. Chiar si asa, insa, Foresta antrenorului Cristi Popovici si a presedintelui Dorin Goian continua sa priveasca la revenirea in Liga I dupa o pauza de 16 ani. Instalat la echipa dupa ce aceasta ratase startul de campionat sub comanda lui Iencsi, Popovici a revitalizat Foresta. „Blindând-o” cu fostii sai elevi de la Sport Club, Mihalachioaie, Druga, Masella si Dumitriu, care s-au alaturat unor alti jucatori cu trecut bacauan: Cainari, B. Rusu si Strugariu. „Sunt convins ca la Suceava vom face lucruri de calitate. Mi-as fi dorit sa le fac in orasul meu, cu Sport Club, dar daca in Bacau nu s-a putut…”, a declarat in mai multe rânduri Cristi Popovici, cel care pusese pe picioare sezonul trecut, in Bacau, cea mai apreciata echipa din esalonul secund.

Lovin, Croitoru, Cristea

In urma cu patru ani, când o refuza pe Rapid Viena, semnând cu alti austrieci, cei de la Mattersburg, Florin Lovin declara pentru „Desteptarea”: „Mai vreau sa joc «afara» doi sau trei ani, dupa care imi doresc sa revin acasa si sa-mi inchei cariera la FCM Bacau. Eventual cu o promovare in Liga I”. Intre timp, FCM s-a desfiintat, iar fotbalul bacauan s-a pitit sub talpa lui Gulliver. Si daca tot nu a putut reveni acasa, Lovin s-a gândit ca ar fi bine sa cucereasca un titlu istoric cu Astra Giurgiu. Daca Lovin a plecat la Giurgiu pentru a deveni campion, in schimb Marius Croitoru a parasit acum 16 ani Giurgiu pentru a invata cum se joaca fotbalul in Bacau si in Liga I. Si el, ca si Lovin, si-ar fi dorit ca finalul de cariera sa-l prinda in Bacau. Chiar si in Liga a II-a. Vara trecuta, a asteptat in zadar un semn, inainte de a continua cu Poli Timisoara. Strivita de o suspendare absurda de 14 puncte, Timisoara se zbate acum pe ultimul loc. Croitoru tine, insa, steagul sus. Asa cum incearca sa-l tina, la Iasi, si Andrei Cristea, atacantul care, alaturi de Golubovici, a dus echipa din Copou, vara trecuta, in premiera, in cupele europene.

A fost o data un stadion

Cum e turcu-i si pistolul. Stadionul „Municipal” reflecta fidel starea fotbalului bacauan. Intrat, chipurile, intr-un program de reabilitare, incepând cu vara lui 2013, „Municipalul” s-a modernizat intr-atât incât a devenit complet nefunctional. Mai intâi s-a ratat finantarea de la UEFA, prin programul Hat-trick, pentru refacerea suprafetei de joc. Apoi s-a trecut intr-o alta faza. Cea a unei intelegeri contractuale semnate cu Segama, ale carei lucrari incepute la finalul lui august 2014 si care trebuiau finalizate intr-o luna se afla azi, la mai bine de doi ani, intr-un stadiu de numai…49%. In aceste conditii, din 2013 incoace, fotbalul a migrat spre stadioanele de periferie: „Aerostar” si „Letea”. Normal, numarul de spectatori a scazut. Sâmbata, pe „Letea”, la derby-ul de C al Bacaului, au fost prezenti doar o suta de spectatori. Greu de spus când vom mai vedea mii de oameni la un meci de fotbal in Bacau. De altfel, e greu de spus când vom mai vedea fotbal in Bacau. Gânditi-va putin si la asta, vorba cititorului nostru.