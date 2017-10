Asociația Județeană de Fotbal a anunțat numele celor 21 de copii băcăuani care se vor antrena la Kamen-Kaiserau, la baza de pregătire a campioanei lumii În perioada 27 octombrie-3 noiembrie, 21 dintre cei mai buni fotbaliști băcăuani născuți în anii 2006 și 2007 se vor deplasa în Germania, acolo unde se vor antrena la Kamen-Kaiserau, la baza de pregătire a campioanei mondiale. Această acțiune se va materializa grație parteneriatului dintre Asociația Regională de Fotbal și Atletism din Westfalia (FLVW) și Asociația Județeană de Fotbal Bacău. În program se află o serie de jocuri amicale cu echipe din zona Westfaliei, antrenamente în comun, plus vizitarea Muzeului Fotbalului German din Dortmund și vizionarea a două partide: Schalke 04- Wolfsburg (din Bundesliga) și Bochum-Dusseldorf (din Zweite Bundesliga). Comisia Tehnică din cadrul AJF Bacău, prezidată de Giani Florian, a stabilit lista celor 21 de copii care vor face deplasarea săptămâna viitoare, în Germania. Iată numele lor și cluburile de la care provin: Cosmin Hanu, Alexandru Munteanu (ambii de la AS Juniorii Bacău), Sebastian Păuceanu, Cosmin Botezatu, Tudor Diaconu, Ștefan Mocanu, Luca Budău, Andrei Abrudan, Codrin Stan (toți de la Sporting Bacău), Viorel Avădanei, Luca Bacoiu, Dragoș Bordeianu, Mihai Bucur, Ianis Huiban, Rareș Iosub, Mădălin Munteanu, Lorin Oprea, David Vârlan, Mattia Popescu (toți de la Atletico Junior Bacău), Nicholas Horvat și Rareș Gherasim (ambii de la Steaua București). Deși legitimați recent la Steaua, Horvat și Gherasim sunt două dintre cele mai bune produse ale fotbalului băcăuan, ei evoluând în trecut la echipe din oraș precum Sporting, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” sau AS Juniorii. Lotul va fi însoțit în Germania de următorii trei antrenori: Giani Florian, Bogdan Miron și Gabriel Vârlan. De notat că, din motive obiective, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” nu a achiesat la această acțiune. „La grupa de 2006, noi avem un lot de 16 copii foarte buni și foarte apropiați valoric unii de alții. Nu puteam accepta ca doar o parte dintre ei să facă deplasarea în Germania, așa că am condiționat: ori merg toți, ori nu merge niciunul. Nu am dorit să facem diferențe”, a explicat antrenorul FC Bacău, Radu Ciobanu. 0 SHARES Share Tweet loading...

