Fotbal copii: AS Viitorul Bacau a cucerit trofeul ProSport

Disputat la sfârșitul săptămânii trecute la Focșani, Campionatul de Bronz Cupa ProSport Focșani, o competiție adresată copiilor născuți în anul 2008, a reunit la start nouă echipe: Stars Brăila, ProSport Focșani, AFC Bubu Bacău,Sporting Bacău, LM București, CSM Râmnicu Sărat, Luceafărul Brăila, Aripile Bacău și AS Viitorul Bacău.

Cele nouă echipe au jucat în 3 serii, finala disputându-se între echipa gazdă, ProSport Focșani și AS Viitorul Bacău. După terminarea timpului regulamentar de joc scorul a fost 1-1, echipa băcăuană impunându-se la loviturile de departajare (de la 9 metri) cu scorul de 3-2, cucerind trofeul.

„A fost o competiție foarte bună și sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm acest trofeu. Elevii mei au jucat foarte bine, sunt mulțumit de evoluția lor și trebuie să precizez că noi am jucat și cu doi copii mai mici, născuți în 2009, copii care efectiv m-au încântat cu jocul lor”, a declarat Giani Căpușă, antrenirul AS Viitorul Bacău. Lotul echipei căștigătoare a fost compus din: Matei Ancuța, Iustin Ambăruș, Rareș Coteață, Eduard Husaru, Andrei Gaciu, Radu Vasiliu, Alexandru Macrea, Andrei Anchidin și Răzvan Ureche.

La sfârșitul acestei săptămâni se dispută la Focșani un turneu similar dar pentru grupele de copii născuți în anul 2009, un turneu la care va fi prezentă și echipa celor de la AS Viitorul Bacău pregătită de antrenorul Geani Căpușă.