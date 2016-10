Fostul primar din Darmanesti a scapat de executarea pedepsei

Curtea de Apel Bacau a schimbat sentinta data in dosarul de coruptie al fostului primar din Darmanesti, Constantin Spiridon, condamnat in prima instanta la 3 ani închisoare cu executare, pentru luare de mita în forma continuata (2 acte materiale).

In apel, a fost modificata sentinta in ceea ce priveste incadrarea juridica, prin eliminarea formei continuate si, astfel, s-a dispus suspendarea executarii sub supraveghere a pedepselor aplicate atât fostului edil Constantin Spiridon, dar si reprezentantilor firmei din Iasi, Marin Costia (2 ani si 6 luni închisoare) si Laurentiu Zberianu (2 ani închisoare).

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatii trebuie sa frecventeze programe de reintegrare sociala derulate de serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu alte institutii si sa presteze munca în folosul comunitatii – pe o perioada de 120 de zile, la Primaria Darmanesti sau la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti, in cazul lui Spiridon.

Curtea de Apel a redus si cuantumul sumelor la care au fost obligati inculpatii, reprezentând cheltuieli judiciare, de la 36.750 lei la 19.500 lei fiecare.

Si SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP Iasi a scapat de forma continuata a infractiunii de dare de mita.

Firma a fost condamnata la pedeapsa amenzii penale în suma de 25.000 lei, la care se adauga interdictia de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de un an.

Sentinta este definitiva.

Constantin Spiridon a fost trimis in judecata dupa un denunt si un flagrant organizat in decembrie 2015, când a primit ca mita 10.000 de lei, a doua transa dintr-o suma totala de 25.000 de lei.

Banii ar fi fost dati pentru ca primaria sa incheie cu SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL doua contracte de consultanta pentru realizarea unor lucrari cu fonduri europene.