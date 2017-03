Top Story Fostul primar al Moineștiului devine ministru de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fostul primar al Moineștiului, actualul senator Viorel Ilie, este pe cale să devină primul ministru băcăuan în Guvernul Grindeanu, după ce Biroul Politic Central al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) a decis retragerea sprijinului politic pentru copreședintele formațiunii, Daniel Constantin, vicepremier și ministru al Mediului, susțin surse din partid. Potrivit surselor menționate, decizia ar fi fost luată cu peste 80 de voturi pentru și 12 împotrivă. De asemenea, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Grațiela Gavrilescu, ar urma să preia funcția de ministru al Mediului. În locul ei, liderul grupului senatorial ALDE, Viorel Ilie, urmează să devină ministru pentru Relația cu Parlamentul, au precizat aceleași surse. Viorel Ilie, ales primar al municipiului Moinești în iunie 2016, a candidat, pe 11 decembrie, pentru funcția de senator, ocupând poziția nr. 1 pe lista ALDE. 1.6k SHARES Share Tweet

