Multimedia Fosta gimnastă Monica Roşu străluceşte de Paşte în flori de ie! de Comunicat de presa - Multipla campioană olimpică la gimnastică Monica Roşu este oficial îndrăgostită de ia românească! Frumoasa prezentatoare a ştirilor sportive de la TVR 2 a decis să renunţe la costumul de gimnastică şi nu oricum, ci pentru ia tradiţională românească. Monica Roşu a fost ani la rândul ambasador al României peste hotare şi a purtat cu mândrie tricolorul acolo unde a concurat. De fiecare dată când are ocazia, Monica promovează portul tradiţional românesc. De curând, vedeta a acceptat provocarea de a realiza o şedinţă foto cu ii, chiar în sala de sport! "Am primit cu mare bucurie în suflet invitaţia Cristinei Chiriac de la Flori de IE, de a realiza o şedinţă foto atipică, cu ii într-o sală de sport. Am purtat o ie românească, model inspirat după o ie veche de peste 80 de ani. Aş purta ie oricând, în orice moment al zilei şi la blugi şi la fustă, la orice, atât de mult iubesc ia românească! Sunt îndrăgostită de ii aşa cum sunt îndrăgostită de sport, de gimnastică şi atunci când port ie, simt cu adevărat că sunt româncă! Mi-am dat seama că noi, româncele avem un lucru cu o valoare inestimabilă, transmis cu mândrie din generaţie în generaţie, şi acesta este reprezentat de IA românescă! Şi pentru că de Paşte trebuie să purtăm obligatoriu ceva nou, eu mă voi înnoi cu o ie!", a declarat Monica Roşu. Monica Roşu şi-a început carieră în gimnastică încă de la 9 ani când a participat la primul turneu internaţional. În anul 2001, Monica a concurat în Olanda şi Slovacia, în anul 2002 a făcut parte din echipa României la Campionatele Europene pentru Juniori, unde a câştigat medaliile de bronz la sărituri şi sol. În 2003 a concurat la Campionatele Mondiale de la Anaheim (SUA), unde a câştigat medalia de bronz. În 2004 la Jocurile Olimpice de vara din Atena, Monica a câştigat medalia de aur în finalele pe aparate. Tot în 2004 a participat şi la Campionatele Europene de Gimnastică (Amsterdam) unde a câştigat medalia de aur la sărituri. În prezent Monica Roşu s-a dedicat televiziunii şi prezintă ştirile sportive pe TVR2. Elementul central al noii colecţii Flori de IE este ia românească cusută cu fir metalic. Toate modelele sunt cusute în întregime manual, cu fir de bumbac, mătase. "Modelul purtat de Monica la şedinţa foto se numeşte Floare de Camelie este o ie cusută în întregime manual, cu migală şi pasiune, cu fir de bumbac sau cu fir de mătase pentru preţiozitate de culoarea boabei de muştar, împletit armonios cu verdele cristalin, o combinaţie de culori ce te va scoate din anonimat. Flori de IE încearcă să conserve şi să transmită mai departe ceea ce specialiştii în tradiţia noastră populară numesc însemne magice cusute cu grijă, care au menirea de a proteja purtătorul de spiritele rele. Ia românescă reprezintă în acest moment cel mai bun ambasador al valorilor româneşti, crează punţi şi uneşte inimi, aduce speranţa în suflete. Am reuşit să creăm o armonie între elementele tradiţionale şi cele moderniste, reuşind să promovăm cu succes arta cusutului manual, în aşa fel încât ia să redevină o piesă vestimentară specială mereu la modă.", a declarat Cristina Chiriac, fondator Flori de IE. Modelele sunt inspirate din arta românească tradiţională, din iile româneşti de odinioară, îmbinate cu detaliile prezentului, şi ale modei actuale, pentru a readuce la lumina valorile neamului românesc. Deosebite şi exclusiviste, în care cromatica şi simbolurile româneşti sunt expuse într-un mod autentic şi inovativ, produsele Flori de IE au pătruns rapid pe piaţa internaţională fiind expuse în prezentări de modă în cele mai mari oraşe ale lumi precum: New York la Londra, Viena, Abu Dhabi, Moscova, Dubai, Shanghai, Bari. 1 of 8 Mai multe detalii despre produsele Flori de IE pe site-ul www.florideie.ro.

