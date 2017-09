La exact 100 de zile de la preluarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rțelei de canalizare a apelor uzate din Onești, societatea RAJA Constanța a procedat vineri, 8 septembrie, de prăznuirea Nașterii Maicii Domnului, la sfințirea parcului de rezervoare de apă de la Cuciur. Slujba de sfințire a fost susținută de un sobor de preoți în fruntea căruia s-a aflat Înalpreasfințitul Ioachim Băcăoanul, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. 1 of 33 La eveniment, alături de Felix Stroe, directorul general al RAJA Constanța și de staff-ul acestei societăți au venit primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, membri ai Consiliului Local și invitați din instituțiile și societățile oneștene. Sfințirea parcului tehnic al RAJA Onești de pe Dealul Cuciur a prilejuit și prezentarea rezultatelor activității desfășurate de la 1 iunie (data preluării rețelei de apă-canalizare) până la 1 septembrie și a concluziei privind starea tehnică a infrastructurii de apă și canalizare si a instalațiilor tehnologice, a echipamentelor funcționale și a dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din Onești. De asemenea, au fost făcute noi aprecieri asupra stadiului aplicării programului de investiții cu fonduri europene la RAJA Onești. Evenimentul – au precizat organizatorii lui – a marcat „o nouă etapă de ridicare a calității serviciilor către comunitățile din zonă, premise menite să asigure o dezvoltare durabilă în domeniul lor de activitate”.

