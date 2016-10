Fost primar al comunei Buhoci, condamnat pentru conflict de interese

Rodica Odobisteanu, fost primar al comunei Buhoci, a fost condamnata de Judecatoria Bacau la 3 ani închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese. Instanta a fixat termen de încercare pe o durata de 6 ani de la data ramânerii definitive a sentintei.

Impotriva condamnarii se poate face apel. Rodica Odobisteanu este acuzata ca a semnat, in octombrie 2010, când ocupa functia de primar, un contract prin care sotul ei a obtinut dreptul de a lua in concesiune 100 de hectare din pasunea comunei, pe baza caruia a beneficiat de subventii in valoare de 258.647 lei de la APIA, in urmatorii trei ani.

Daca la urmarirea penala, Rodica Odobisteanu a recunoscut tot, chiar a incercat sa incheie un acord de recunoastere, in instanta, faptele au fost recunoscute partial. Adica a incalcat legea, dar fara intentie, fara vinovatie si fara sa obtina vreun folos.