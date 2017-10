În nerăbdarea noastră de a elucida misterele „oculte” ale Universului, și anume ce sunt energia și materia întunecată, uităm de multe ori că și o mare parte din materia ordinară, barionică, ce ar fi trebuit să existe după Big Bang în Universul nostru, nu este de găsit. Două echipe independente de astronomi susțin că o parte din această materie ordinară ce „lipsește” din Univers s-ar afla în spațiul intergalactic, sub forma unor filamente de materie care unesc galaxiile, potrivit unui articol publicat marți pe site-ul sciencealert.com. În astronomie, materia barionică desemnează totalitatea particulelor despre care învățăm din manualele de fizică: protoni, neutroni și electroni și despre care se crede că formează doar 4,6% din compoziția Universului, restul fiind alcătuită din materie întunecată și energie întunecată. Astrofizicienii pot evalua materia existentă în spațiul interstelar și în norii de gaze cosmice studiind lumina pe care aceasta o emite sau reflectă. Ei pot apoi multiplica rezultatul obținut pentru o anumită regiune a cosmosului la scara întregului Univers, ținând cont de datele deja existente despre mărimea și densitatea acestuia. Totalul însă este de două ori mai mic față de cantitatea de materie ordinară ce ar fi trebuit, conform calculelor, să fie generată de explozia primordială, Big Bang. În Universul primordial, filamentele de materie gazoasă s-au răspândit în spațiu formând o pânză uriașă, iar roiurile galactice s-au format in nodurile cele mai dense. O parte din această materie ar putea exista sub formă de halouri difuze de gaze în jurul galaxiilor, însă chiar și așa, o mare parte din cantitatea de materie ordinară care ar trebui să existe în Univers, nu era de găsit. Ambele echipe de cercetători au folosit efectul Sunyaev-Zel’dovich — atunci când lumina trece prin astfel de filamente de materie gazoasă, dispersează electronii din gaze. Gazele astfel ionizate provoacă o distorsiune observabilă în radiația cosmică de fond. Fiecare echipă a analizat și comparat perechi de galaxii folosind informații din catalogul Sloan Digital Sky Survey. Una dintre echipe, condusă de cercetători de la Universitatea din British Columbia, a descoperit că densitatea filamentelor dintre galaxii este de aproape trei ori mai mare decât densitatea medie a materiei barionice din spațiul înconjurător. Cealaltă echipă, de la Universitatea din Edinburgh, a ajuns la un număr de șase ori mai mare decât densitatea medie. ”Diferențele sunt date de faptul că am analizat filamente aflate la distanțe diferite”, a declarat cercetătorul Hideki Tanimura, de la Universitatea din British Columbia pentru revista ”New Scientist”. Ambele studii reprezintă un pas înainte în încercarea de explica unde se află aproximativ 90% din materia ordinară, care conform simulărilor computerizate ar trebui să existe în Univers, fiind produsă în Big Bang și care nu a fost încă găsită. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet loading...

