Pentru a veni în întâmpinarea problemelor sociale cu care se confruntă numeroase familii din comuna Plopana, Asociația Betania a ridicat un Centru de Servicii Integrate, cu sprijinul de suflet oferit de voluntarii organizației olandeze Stichting Werkgroep Oost Europa (SWOENV). Noul proiect, inaugurat astăzi, 22 septembrie, în prezența autorităților locale și județene, are ca obiectiv oferirea de sprijin copiilor cu dizabilități dar și celor care provin din familii lipsite de posibilități materiale. În noul centru se vor oferi și servicii de planning familial, servicii impuse de faptul că în comunitate există familii numeroase, cu câte 7-8 copii, care trăiesc la pragul cel mai de jos al sărăciei. Prin înființarea acestui centru, Asociația Betania își propune să ofere un complex de servicii integrate la nivelul comunității locale din Plopana, beneficiind și de existența, în imediata apropiere a noului centru, a cabinetelor medicilor de familii.

Centrul de Servicii Integrate are în componență două săli de activități, bucătărie, grupuri sanitare, hol și două cabinete de consiliere (sprijin psihologic, social, planning familial). Autoritatile locale din Plopana au primit un cadou de suflet, o pictură realizată de copiii de la Centrul Delfinul pentru copii cu autism din Bacău. Tabloul va fi postat în clădirea noului centru, ca semn al implicării tuturor proiectelor susținute de Asociația Betania. Echipa Asociației Betania le mulțumește tuturor celor care au susținut acest proiect!

