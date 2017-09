Un fost referent agricol din cadrul Primăriei Urecheşti, ieşit la pensie, a fost trimis în judecată pentru participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual şi uz de fals. În noiembrie 2010, A.I. a convins o funcţionară din Primăria Urecheşti să elibereze o adeverinţă prin care se atesta, în fals, că un teren este înscris corect, deşi în evidenţele primăriei un alt teren pentru care se eliberase titlu de proprietate figura în aceeaşi tarla. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

